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Главная Вкус Котлеты из кабачков за 20 минут: понадобится 4 ст. л. овсянки

Котлеты из кабачков за 20 минут: понадобится 4 ст. л. овсянки

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 21:04
Сочные кабачковые котлеты с сыром и овсянкой: простой рецепт без мяса
Котлеты из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон молодых кабачков самое время готовить простые и вкусные блюда для всей семьи. Эти кабачковые котлеты получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи, а овсяные хлопья делают их особенно сочными и помогают хорошо держать форму. Подавать их лучше всего с ароматным соусом на основе сметаны или йогурта.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);
  • морковь — 1 шт.;
  • картофель — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • овсяные хлопья — 4 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • прованские травы — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Для соуса:

  • сметана или натуральный йогурт — 2 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • копченая паприка — 1 ч. л.
рецепт котлет з кабачків
Приготовление котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, после чего хорошо отжать.
  2. Морковь, картофель и сыр натереть, смешать с кабачком, добавить яйца, измельченную петрушку, чеснок, соль, перец, паприку и прованские травы.
  3. Овсяные хлопья измельчить до состояния крошки, добавить к овощной массе и оставить на 15 минут.
  4. Сформировать котлеты, обвалять их в муке и обжарить на разогретой сковороде с маслом по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
  5. Для соуса смешать сметану или йогурт с майонезом, добавить измельчённый укроп, сушёный чеснок и копчёную паприку.

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рецепт котлеты кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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