Сочные кабачковые котлеты с сыром и овсянкой: простой рецепт без мяса

Котлеты из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон молодых кабачков самое время готовить простые и вкусные блюда для всей семьи. Эти кабачковые котлеты получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи, а овсяные хлопья делают их особенно сочными и помогают хорошо держать форму. Подавать их лучше всего с ароматным соусом на основе сметаны или йогурта.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (примерно 350 г);

морковь — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 100 г;

петрушка — небольшой пучок;

чеснок — 1 зубчик;

овсяные хлопья — 4 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

прованские травы — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

растительное масло — для жарки.

Для соуса:

сметана или натуральный йогурт — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

укроп — небольшой пучок;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

копченая паприка — 1 ч. л.

Приготовление котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 минут, после чего хорошо отжать. Морковь, картофель и сыр натереть, смешать с кабачком, добавить яйца, измельченную петрушку, чеснок, соль, перец, паприку и прованские травы. Овсяные хлопья измельчить до состояния крошки, добавить к овощной массе и оставить на 15 минут. Сформировать котлеты, обвалять их в муке и обжарить на разогретой сковороде с маслом по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Для соуса смешать сметану или йогурт с майонезом, добавить измельчённый укроп, сушёный чеснок и копчёную паприку.

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