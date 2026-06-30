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Главная Вкус Два рецепта закуски из кабачков за 5 минут: больше не нужно жарить

Два рецепта закуски из кабачков за 5 минут: больше не нужно жарить

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 15:04
Маринованные отварные кабачки: простой рецепт летней закуски
Кабачки в воде. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы привыкли только жарить кабачки, этот рецепт вас приятно удивит. Всего несколько минут варки, ароматная заправка и немного времени для настаивания — и вы получите нежную, сочную закуску, которая прекрасно дополнит любой обед или ужин. Такие кабачки хочется готовить в течение всего сезона.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 2–3 шт.;
  • вода — для варки.

Заправка №1:

  • оливковое масло — 2–3 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • чеснок — 4–5 зубчиков;
  • паприка — ½ ч. л.;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • укроп — небольшой пучок;
  • сладкий перец — ½ шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Заправка №2:

Читайте также:
  • майонез — 2 ст. л.;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • чеснок — 4–5 зубчиков;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • укроп — небольшой пучок;
  • сладкий перец — ½ шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
рецепт маринованих кабачків
Два салата с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки хорошо вымыть, залить водой и варить 5–7 минут после закипания.
  2. Готовые овощи полностью остудить и нарезать полукольцами.
  3. Для первой заправки смешать оливковое масло, соевый соус, мед, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, соль, перец, мелко нарезанную зелень, помидор и сладкий перец.
  4. Для второй заправки смешать майонез, горчицу, чеснок, зелень, помидор и перец.
  5. Кабачки разделить на две части и смешать с выбранной заправкой.
  6. Поставить в холодильник минимум на 20–30 минут.
  7. Наилучший вкус закуска приобретает после нескольких часов настаивания.

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рецепт закуска кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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