Маринованные отварные кабачки: простой рецепт летней закуски

Два рецепта закуски из кабачков за 5 минут: больше не нужно жарить
Если вы привыкли только жарить кабачки, этот рецепт вас приятно удивит. Всего несколько минут варки, ароматная заправка и немного времени для настаивания — и вы получите нежную, сочную закуску, которая прекрасно дополнит любой обед или ужин. Такие кабачки хочется готовить в течение всего сезона.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодые кабачки — 2–3 шт.;
- вода — для варки.
Заправка №1:
- оливковое масло — 2–3 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- чеснок — 4–5 зубчиков;
- паприка — ½ ч. л.;
- петрушка — небольшой пучок;
- укроп — небольшой пучок;
- сладкий перец — ½ шт.;
- помидор — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Заправка №2:
- майонез — 2 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- чеснок — 4–5 зубчиков;
- петрушка — небольшой пучок;
- укроп — небольшой пучок;
- сладкий перец — ½ шт.;
- помидор — 1 шт.;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Кабачки хорошо вымыть, залить водой и варить 5–7 минут после закипания.
- Готовые овощи полностью остудить и нарезать полукольцами.
- Для первой заправки смешать оливковое масло, соевый соус, мед, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, соль, перец, мелко нарезанную зелень, помидор и сладкий перец.
- Для второй заправки смешать майонез, горчицу, чеснок, зелень, помидор и перец.
- Кабачки разделить на две части и смешать с выбранной заправкой.
- Поставить в холодильник минимум на 20–30 минут.
- Наилучший вкус закуска приобретает после нескольких часов настаивания.
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