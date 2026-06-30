Маринованные отварные кабачки: простой рецепт летней закуски

Кабачки в воде. Фото: smachnenke.com.ua

Если вы привыкли только жарить кабачки, этот рецепт вас приятно удивит. Всего несколько минут варки, ароматная заправка и немного времени для настаивания — и вы получите нежную, сочную закуску, которая прекрасно дополнит любой обед или ужин. Такие кабачки хочется готовить в течение всего сезона.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодые кабачки — 2–3 шт.;

вода — для варки.

Заправка №1:

оливковое масло — 2–3 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

чеснок — 4–5 зубчиков;

паприка — ½ ч. л.;

петрушка — небольшой пучок;

укроп — небольшой пучок;

сладкий перец — ½ шт.;

помидор — 1 шт.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Заправка №2:

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майонез — 2 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

чеснок — 4–5 зубчиков;

петрушка — небольшой пучок;

укроп — небольшой пучок;

сладкий перец — ½ шт.;

помидор — 1 шт.;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Два салата с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачки хорошо вымыть, залить водой и варить 5–7 минут после закипания. Готовые овощи полностью остудить и нарезать полукольцами. Для первой заправки смешать оливковое масло, соевый соус, мед, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, паприку, соль, перец, мелко нарезанную зелень, помидор и сладкий перец. Для второй заправки смешать майонез, горчицу, чеснок, зелень, помидор и перец. Кабачки разделить на две части и смешать с выбранной заправкой. Поставить в холодильник минимум на 20–30 минут. Наилучший вкус закуска приобретает после нескольких часов настаивания.

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