Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Два рецепти закуски з кабачків за 5 хвилин: більше не потрібно смажити

Два рецепти закуски з кабачків за 5 хвилин: більше не потрібно смажити

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2026 15:04
Мариновані відварні кабачки: простий рецепт літньої закуски
Кабачки у воді. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви звикли лише смажити кабачки, цей рецепт приємно здивує. Усього кілька хвилин варіння, ароматна заправка та трохи часу для настоювання — і ви отримаєте ніжну, соковиту закуску, яка чудово доповнить будь-який обід або вечерю. Такі кабачки хочеться готувати протягом усього сезону.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоді кабачки — 2–3 шт.;
  • вода — для варіння.

Заправка №1:

  • оливкова олія — 2–3 ст. л.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • паприка — ½ ч. л.;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • кріп — невеликий пучок;
  • солодкий перець — ½ шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком.

Заправка №2:

Читайте також:
  • майонез — 2 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • часник — 4–5 зубчиків;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • кріп — невеликий пучок;
  • солодкий перець — ½ шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • чорний мелений перець — за смаком.
рецепт маринованих кабачків
Два салати з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки добре помити, залити водою та варити 5–7 хвилин після закипання.
  2. Готові овочі повністю охолодити й нарізати півкільцями.
  3. Для першої заправки змішати оливкову олію, соєвий соус, мед, гірчицю, лимонний сік, подрібнений часник, паприку, сіль, перець, дрібно нарізану зелень, помідор і солодкий перець.
  4. Для другої заправки з'єднати майонез, гірчицю, часник, зелень, помідор і перець.
  5. Кабачки розділити на дві частини та змішати з обраною заправкою.
  6. Поставити в холодильник мінімум на 20–30 хвилин.
  7. Найкращий смак закуска набуває після кількох годин настоювання.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра. 

рецепт закуска кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації