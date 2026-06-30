Мариновані відварні кабачки: простий рецепт літньої закуски

Два рецепти закуски з кабачків за 5 хвилин: більше не потрібно смажити
Якщо ви звикли лише смажити кабачки, цей рецепт приємно здивує. Усього кілька хвилин варіння, ароматна заправка та трохи часу для настоювання — і ви отримаєте ніжну, соковиту закуску, яка чудово доповнить будь-який обід або вечерю. Такі кабачки хочеться готувати протягом усього сезону.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 2–3 шт.;
- вода — для варіння.
Заправка №1:
- оливкова олія — 2–3 ст. л.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- часник — 4–5 зубчиків;
- паприка — ½ ч. л.;
- петрушка — невеликий пучок;
- кріп — невеликий пучок;
- солодкий перець — ½ шт.;
- помідор — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком.
Заправка №2:
- майонез — 2 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- часник — 4–5 зубчиків;
- петрушка — невеликий пучок;
- кріп — невеликий пучок;
- солодкий перець — ½ шт.;
- помідор — 1 шт.;
- чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Кабачки добре помити, залити водою та варити 5–7 хвилин після закипання.
- Готові овочі повністю охолодити й нарізати півкільцями.
- Для першої заправки змішати оливкову олію, соєвий соус, мед, гірчицю, лимонний сік, подрібнений часник, паприку, сіль, перець, дрібно нарізану зелень, помідор і солодкий перець.
- Для другої заправки з'єднати майонез, гірчицю, часник, зелень, помідор і перець.
- Кабачки розділити на дві частини та змішати з обраною заправкою.
- Поставити в холодильник мінімум на 20–30 хвилин.
- Найкращий смак закуска набуває після кількох годин настоювання.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків
Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.
Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.
Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.
Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.
Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.