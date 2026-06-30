Мариновані відварні кабачки: простий рецепт літньої закуски

Кабачки у воді. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо ви звикли лише смажити кабачки, цей рецепт приємно здивує. Усього кілька хвилин варіння, ароматна заправка та трохи часу для настоювання — і ви отримаєте ніжну, соковиту закуску, яка чудово доповнить будь-який обід або вечерю. Такі кабачки хочеться готувати протягом усього сезону.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоді кабачки — 2–3 шт.;

вода — для варіння.

Заправка №1:

оливкова олія — 2–3 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

часник — 4–5 зубчиків;

паприка — ½ ч. л.;

петрушка — невеликий пучок;

кріп — невеликий пучок;

солодкий перець — ½ шт.;

помідор — 1 шт.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Заправка №2:

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майонез — 2 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

часник — 4–5 зубчиків;

петрушка — невеликий пучок;

кріп — невеликий пучок;

солодкий перець — ½ шт.;

помідор — 1 шт.;

чорний мелений перець — за смаком.

Два салати з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачки добре помити, залити водою та варити 5–7 хвилин після закипання. Готові овочі повністю охолодити й нарізати півкільцями. Для першої заправки змішати оливкову олію, соєвий соус, мед, гірчицю, лимонний сік, подрібнений часник, паприку, сіль, перець, дрібно нарізану зелень, помідор і солодкий перець. Для другої заправки з'єднати майонез, гірчицю, часник, зелень, помідор і перець. Кабачки розділити на дві частини та змішати з обраною заправкою. Поставити в холодильник мінімум на 20–30 хвилин. Найкращий смак закуска набуває після кількох годин настоювання.

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