Соковиті кабачкові котлети з сиром і вівсянкою: простий рецепт без м'яса

Кабачкові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон молодих кабачків саме час готувати прості й смачні страви для всієї родини. Ці кабачкові котлети виходять ніжними всередині, із золотистою скоринкою зовні, а вівсяні пластівці роблять їх особливо соковитими та добре тримають форму. Подавати їх найкраще з ароматним соусом на основі сметани або йогурту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт. (приблизно 350 г);

морква — 1 шт.;

картопля — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

твердий сир — 100 г;

петрушка — невеликий пучок;

часник — 1 зубчик;

вівсяні пластівці — 4 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

прованські трави — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

олія — для смаження.

Для соусу:

сметана або натуральний йогурт — 2 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

кріп — невеликий пучок;

сушений часник — 1 ч. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.

Приготування котлет. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок натерти на великій тертці, посолити й залишити на 10 хвилин, після чого добре відтиснути. Моркву, картоплю та сир натерти, змішати з кабачком, додати яйця, подрібнену петрушку, часник, сіль, перець, паприку та прованські трави. Вівсяні пластівці подрібнити до стану крихти, додати до овочевої маси й залишити на 15 хвилин. Сформувати котлети, обкачати їх у борошні та обсмажити на розігрітій сковороді з олією по 4–5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки. Для соусу змішати сметану або йогурт із майонезом, додати подрібнений кріп, сушений часник і копчену паприку.

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