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Головна Смак Мариновані кабачки "по-польськи" на зиму: цей рецепт консервації вихваляють

Мариновані кабачки "по-польськи" на зиму: цей рецепт консервації вихваляють

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 01:04
Хрусткі мариновані кабачки на зиму: простий польський рецепт консервації
Мариновані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться заготовити кабачки так, щоб вони залишилися хрусткими й ароматними, варто спробувати цей польський рецепт. Маринад із вдалими пропорціями спецій чудово підкреслює смак овочів, а проста технологія приготування дозволяє отримати ідеальну консервацію на зиму. Такі кабачки стануть чудовою закускою до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вода — 1 л;
  • цукор — 220 г;
  • оцет 9% — 250 мл.;
  • сіль — 2 ст. л. (40 г).

У банки:

  • кабачки — 2–2,5 кг;
  • морква — 1–2 шт.;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • петрушка — кілька гілочок;
  • лавровий лист — по 1 шт. у кожну банку;
  • духмяний перець — по 2–3 горошини.
рецепт маринованих кабачків
Мариновані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Для маринаду змішати воду, сіль, цукор і оцет, довести до кипіння та проварити 2–3 хвилини. 
  2. Кабачки нарізати кружальцями або великими шматочками, моркву — тонкими кружальцями, цибулю — кільцями.
  3. У стерилізовані банки викласти лавровий лист, духмяний перець, петрушку, моркву й цибулю. 
  4. Щільно заповнити банки кабачками та залити гарячим маринадом.
  5. Поставити банки в каструлю з теплою водою та стерилізувати 10–15 хвилин. 
  6. Щойно кабачки почнуть змінювати колір, герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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рецепт маринад кабачки на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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