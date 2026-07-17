Кабачкові хачапурі з сиром на сковороді: швидкий рецепт без тіста

Хачапурі з кабачків на сніданок за 10 хвилин: без замішування тіста
У сезон молодих кабачків хочеться готувати прості, але смачні страви, і цей рецепт стане одним із улюблених. Поєднання кабачків, кількох видів сиру та спецій створює ніжну середину й апетитну золотисту скоринку. Готуються такі хачапурі швидко, без дріжджів і без довгого замішування тіста.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 1 кг;
- сіль — 2 ч. л. без гірки + дрібка для яєць;
- яйця — 4 шт.;
- кисломолочний сир — 400 г;
- твердий сир — 120 г;
- моцарела або сулугуні — 180 г;
- кукурудзяний крохмаль — 40 г;
- вівсяні пластівці — 40 г;
- борошно — 70 г;
- розпушувач — 1 ч. л. (за бажанням);
- сухий часник, копчена паприка, чорний перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Кабачки натерти на крупній тертці, посолити та залишити на 5–10 хвилин. Потім добре відтиснути зайву рідину.
- Яйця збити з дрібкою солі, додати кисломолочний сир, натерті моцарелу та твердий сир. Перемішати.
- Додати відтиснуті кабачки, борошно, крохмаль і подрібнені вівсяні пластівці.
- Приправити часником, паприкою та перцем. Маса має бути густою й добре тримати форму.
- Розділити суміш на частини. На злегка змащеній сковороді сформувати коржі товщиною приблизно 1 см.
- Смажити на середньому вогні під кришкою 2 хвилини, потім ще трохи без кришки до рум’яності.
- Перевернути та повторити обсмажування з іншого боку.
- Готові кабачкові хачапурі подавати гарячими зі сметаною, часниковим соусом або просто до чаю.
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