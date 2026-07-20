Фаршировані кабачки по-турецьки: соковита вечеря для всієї родини

Фаршировані кабачки з начинкою "по-турецьки": рецепт на вечерю за 30 хвилин
Якщо звичайні фаршировані кабачки вже набридли, спробуйте цей варіант із двома різними начинками. Кабачкові човники виходять соковитими, ароматними та дуже ситними, а запечений сир додає страві особливого смаку. Такий рецепт стане чудовою прикрасою як повсякденнього, так і святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачки середнього розміру — 5 шт.;
- курячий або інший фарш — 700–800 г;
- печериці — 400 г;
- цибуля — 1 велика;
- помідори — 3 шт.;
- твердий сир або моцарела — 250 г;
- сметана — 4 ст. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- вершкове масло — 20 г;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- паприка та інші спеції — до смаку.
Спосіб приготування
- Кабачки розрізати навпіл, видалити м'якуш, залишивши стінки приблизно 1 см.
- Змастити кабачки олією, приправити та запікати 15–20 хвилин при 180 °C.
- Для начинки обсмажити окремо гриби з цибулею та кабачковим м'якушем, додавши сметану й спеції.
- На іншій сковороді приготувати фарш із цибулею, кабачковим м'якушем, сметаною та паприкою.
- Наповнити половину кабачків грибною начинкою, а решту — м'ясною. Зверху викласти кружальця помідорів і посипати натертим сиром.
- Запікати ще 7–10 хвилин, поки сир повністю не розплавиться та не підрум'яниться. Подавати гарячими.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків
Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.
Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.
Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.
Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.
Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.