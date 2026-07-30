Баклажаны без масла на сковороде: турецкий рецепт сочного ужина

Нарезанные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажаны можно обжарить без большого количества масла и получить не менее вкусный результат. Благодаря простому турецкому способу овощи остаются сочными внутри, с золотистой корочкой снаружи, а готовое блюдо получается легким, ароматным и очень аппетитным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

холодная вода — 2 л;

уксус 6% — 2 ст. л.;

орегано — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сушеный чеснок — щепотка;

соль — по вкусу;

сыр — по желанию.

Баклажаны на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками, залить холодной водой с уксусом и солью и оставить на 15–20 минут. Затем обсушить, посыпать орегано и обжарить на сухой антипригарной сковороде до румяной корочки с обеих сторон. Помидоры нарезать кубиками и несколько минут потушить на двух ложках растительного масла с сушеным чесноком и солью. Яйца взбить со сметаной, добавить муку и перемешать до однородности. Вылить смесь к помидорам, сверху выложить баклажаны. По желанию посыпать тёртым сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне примерно 15 минут. Блюдо получается нежным, сытным и очень ароматным, а баклажаны — румяными, без лишнего жира.

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