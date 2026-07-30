Баклажаны без масла на сковороде: турецкий рецепт сочного ужина

Как пожарить баклажаны без капли масла: турецкий рецепт
Баклажаны можно обжарить без большого количества масла и получить не менее вкусный результат. Благодаря простому турецкому способу овощи остаются сочными внутри, с золотистой корочкой снаружи, а готовое блюдо получается легким, ароматным и очень аппетитным.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- мука — 3 ст. л.;
- холодная вода — 2 л;
- уксус 6% — 2 ст. л.;
- орегано — 1 ч. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- сушеный чеснок — щепотка;
- соль — по вкусу;
- сыр — по желанию.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кружочками, залить холодной водой с уксусом и солью и оставить на 15–20 минут.
- Затем обсушить, посыпать орегано и обжарить на сухой антипригарной сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
- Помидоры нарезать кубиками и несколько минут потушить на двух ложках растительного масла с сушеным чесноком и солью.
- Яйца взбить со сметаной, добавить муку и перемешать до однородности.
- Вылить смесь к помидорам, сверху выложить баклажаны. По желанию посыпать тёртым сыром.
- Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне примерно 15 минут. Блюдо получается нежным, сытным и очень ароматным, а баклажаны — румяными, без лишнего жира.
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