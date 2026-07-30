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Главная Вкус Как пожарить баклажаны без капли масла: турецкий рецепт

Как пожарить баклажаны без капли масла: турецкий рецепт

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 21:04
Баклажаны без масла на сковороде: турецкий рецепт сочного ужина
Нарезанные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Баклажаны можно обжарить без большого количества масла и получить не менее вкусный результат. Благодаря простому турецкому способу овощи остаются сочными внутри, с золотистой корочкой снаружи, а готовое блюдо получается легким, ароматным и очень аппетитным.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • холодная вода — 2 л;
  • уксус 6% — 2 ст. л.;
  • орегано — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • сушеный чеснок — щепотка;
  • соль — по вкусу;
  • сыр — по желанию.
рецепт смажених баклажанів
Баклажаны на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать кружочками, залить холодной водой с уксусом и солью и оставить на 15–20 минут.
  2. Затем обсушить, посыпать орегано и обжарить на сухой антипригарной сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
  3. Помидоры нарезать кубиками и несколько минут потушить на двух ложках растительного масла с сушеным чесноком и солью.
  4. Яйца взбить со сметаной, добавить муку и перемешать до однородности.
  5. Вылить смесь к помидорам, сверху выложить баклажаны. По желанию посыпать тёртым сыром.
  6. Накройте сковороду крышкой и готовьте на слабом огне примерно 15 минут. Блюдо получается нежным, сытным и очень ароматным, а баклажаны — румяными, без лишнего жира.

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Ужин рецепт баклажан
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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