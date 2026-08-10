Оладьи из кабачков с сыром: быстрый вариант для всей семьи

Оладьи из кабачков. Фото: кадр из видео

Этот рецепт отлично выручает, когда нужно быстро приготовить что-нибудь сытное и домашнее. Кабачки, сыр и зелень хорошо сочетаются, а на сковороде оладьи готовятся всего за несколько минут.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт. (350–400 г);

кефир — 250 мл;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 150 г;

укроп — небольшой пучок;

чеснок — 2–3 зубчика;

мука — 6–7 ст. л. с горкой;

сода — ½ ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Оладьи из кабачков. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке. Если овощ спелый, предварительно очистить от кожуры и удалить семена. Добавить кефир, яйца, соль, перец и измельченный чеснок. Перемешать, затем добавить тёртый творог и укроп. Постепенно всыпать муку и соду. Тесто должно получиться густым, но не слишком плотным. На разогретую с маслом сковороду выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Накрыть крышкой и жарить на умеренном огне до появления румяной корочки. Перевернуть и обжарить с другой стороны уже без крышки. Подавать горячими со сметаной, натуральным йогуртом или чесночным соусом.

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