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Главная Вкус Оладьи из кабачков за 15 минут: рецепт на обед или ужин

Оладьи из кабачков за 15 минут: рецепт на обед или ужин

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 21:04
Оладьи из кабачков с сыром: быстрый вариант для всей семьи
Оладьи из кабачков. Фото: кадр из видео

Этот рецепт отлично выручает, когда нужно быстро приготовить что-нибудь сытное и домашнее. Кабачки, сыр и зелень хорошо сочетаются, а на сковороде оладьи готовятся всего за несколько минут.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт. (350–400 г);
  • кефир — 250 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • твердый сыр — 150 г;
  • укроп — небольшой пучок;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • мука — 6–7 ст. л. с горкой;
  • сода — ½ ч. л.;
  • соль и черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт оладок з кабачків
Оладьи из кабачков. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на крупной терке. Если овощ спелый, предварительно очистить от кожуры и удалить семена.
  2. Добавить кефир, яйца, соль, перец и измельченный чеснок.
  3. Перемешать, затем добавить тёртый творог и укроп.
  4. Постепенно всыпать муку и соду. Тесто должно получиться густым, но не слишком плотным.
  5. На разогретую с маслом сковороду выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.
  6. Накрыть крышкой и жарить на умеренном огне до появления румяной корочки.
  7. Перевернуть и обжарить с другой стороны уже без крышки.
  8. Подавать горячими со сметаной, натуральным йогуртом или чесночным соусом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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