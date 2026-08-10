Оладьи из кабачков с сыром: быстрый вариант для всей семьи

Оладьи из кабачков за 15 минут: рецепт на обед или ужин
Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 21:04
Оладьи из кабачков. Фото: кадр из видео
Этот рецепт отлично выручает, когда нужно быстро приготовить что-нибудь сытное и домашнее. Кабачки, сыр и зелень хорошо сочетаются, а на сковороде оладьи готовятся всего за несколько минут.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт. (350–400 г);
- кефир — 250 мл;
- яйца — 2 шт.;
- твердый сыр — 150 г;
- укроп — небольшой пучок;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- мука — 6–7 ст. л. с горкой;
- сода — ½ ч. л.;
- соль и черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Кабачок натереть на крупной терке. Если овощ спелый, предварительно очистить от кожуры и удалить семена.
- Добавить кефир, яйца, соль, перец и измельченный чеснок.
- Перемешать, затем добавить тёртый творог и укроп.
- Постепенно всыпать муку и соду. Тесто должно получиться густым, но не слишком плотным.
- На разогретую с маслом сковороду выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи.
- Накрыть крышкой и жарить на умеренном огне до появления румяной корочки.
- Перевернуть и обжарить с другой стороны уже без крышки.
- Подавать горячими со сметаной, натуральным йогуртом или чесночным соусом.
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