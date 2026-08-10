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Головна Смак Кабачкові оладки за 15 хвилин: рецепт на обід чи вечерю

Кабачкові оладки за 15 хвилин: рецепт на обід чи вечерю

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 21:04
Кабачкові оладки з сиром: швидкий варіант для всієї родини
Кабачкові оладки. Фото: кадр з відео

Цей рецепт чудово виручає, коли потрібно швидко приготувати щось ситне й домашнє. Кабачки, сир і зелень добре поєднуються, а на сковороді оладки готуються всього за кілька хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт. (350–400 г);
  • кефір — 250 мл;
  • яйця — 2 шт.;
  • твердий сир — 150 г;
  • кріп — невеликий пучок;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • борошно — 6–7 ст. л. з гіркою;
  • сода — ½ ч. л.;
  • сіль і чорний перець — до смаку;
  • олія — для смаження.
рецепт оладок з кабачків
Кабачкові оладки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Кабачок натерти на грубій тертці. Якщо овоч зрілий, попередньо очистити шкірку та видалити насіння.
  2. Додати кефір, яйця, сіль, перець і подрібнений часник.
  3. Перемішати, потім додати натертий сир і кріп.
  4. Поступово всипати борошно та соду. Тісто має вийти густим, але не надто щільним.
  5. На розігріту з олією сковороду викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки.
  6. Накрити кришкою та смажити на помірному вогні до появи рум’яної скоринки.
  7. Перевернути й обсмажити з іншого боку вже без кришки.
  8. Подавати гарячими зі сметаною, натуральним йогуртом або часниковим соусом.

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рецепт оладки кабачки на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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