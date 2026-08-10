Кабачкові оладки з сиром: швидкий варіант для всієї родини

Кабачкові оладки. Фото: кадр з відео

Цей рецепт чудово виручає, коли потрібно швидко приготувати щось ситне й домашнє. Кабачки, сир і зелень добре поєднуються, а на сковороді оладки готуються всього за кілька хвилин.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт. (350–400 г);

кефір — 250 мл;

яйця — 2 шт.;

твердий сир — 150 г;

кріп — невеликий пучок;

часник — 2–3 зубчики;

борошно — 6–7 ст. л. з гіркою;

сода — ½ ч. л.;

сіль і чорний перець — до смаку;

олія — для смаження.

Кабачкові оладки. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Кабачок натерти на грубій тертці. Якщо овоч зрілий, попередньо очистити шкірку та видалити насіння. Додати кефір, яйця, сіль, перець і подрібнений часник. Перемішати, потім додати натертий сир і кріп. Поступово всипати борошно та соду. Тісто має вийти густим, але не надто щільним. На розігріту з олією сковороду викладати тісто ложкою, формуючи невеликі оладки. Накрити кришкою та смажити на помірному вогні до появи рум’яної скоринки. Перевернути й обсмажити з іншого боку вже без кришки. Подавати гарячими зі сметаною, натуральним йогуртом або часниковим соусом.

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