Кабачкова паляничка з сиром і шинкою: швидка вечеря на сковороді

Кабачкова паляничка. Фото: smachnenke.com.ua

У сезон кабачків обов'язково спробуйте приготувати цю апетитну паляничку. Мінімум інгредієнтів, кілька хвилин на підготовку — і на столі рум'яна страва з ніжною начинкою, яка смакує і гарячою, і теплою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 середній або 2 маленькі (приблизно 500 г);

яйця — 2 шт.;

сіль для кабачка — ½ ч. л.;

борошно — 1 ст. л.;

шинка — кілька скибочок;

зелена цибуля — до смаку;

моцарела або інший сир — 50–70 г;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

олія — для смаження.

Кабачки та сир. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок натерти на великій тертці, посолити та залишити на 5–10 хвилин. Добре відтиснути зайвий сік, додати яйця, перець, за потреби ще трохи солі та борошно. Перемішати до однорідності. На змащену олією сковороду викласти половину кабачкової маси. Зверху розподілити шинку, зелену цибулю та сир, після чого накрити начинку рештою кабачкової маси. Готувати під кришкою на невеликому вогні 5–7 хвилин. Обережно перевернути паляничку та обсмажити з іншого боку ще близько 5 хвилин до рум'яної скоринки. Подавати гарячою, поки сир залишається м'яким і тягучим.

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