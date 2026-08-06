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Главная Вкус Кабачковая паляница "по-селянски": понадобится 1 кабачок и 2 яйца

Кабачковая паляница "по-селянски": понадобится 1 кабачок и 2 яйца

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 21:04
Кабачковая паляница с сыром и ветчиной: быстрый ужин на сковороде
Кабачковая паляница. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон кабачков обязательно попробуйте приготовить эту аппетитную паляницу. Минимальное количество ингредиентов, несколько минут на приготовление — и на столе румяное блюдо с нежной начинкой, которое вкусно и в горячем, и в теплом виде.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 средний или 2 маленьких (примерно 500 г);
  • яйца — 2 шт.;
  • соль для кабачка — ½ ч. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • ветчина — несколько ломтиков;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • моцарелла или другой сыр — 50–70 г;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт кабачкової паляниці
Кабачки и сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок натереть на крупной терке, посолить и оставить на 5–10 минут.
  2. Хорошо отжать лишний сок, добавить яйца, перец, при необходимости еще немного соли и муку. Перемешать до однородности.
  3. На смазанную маслом сковороду выложить половину кабачковой массы.
  4. Сверху выложить ветчину, зеленый лук и сыр, после чего накрыть начинку оставшейся кабачковой массой.
  5. Готовить под крышкой на небольшом огне 5–7 минут.
  6. Осторожно перевернуть паляничку и обжарить с другой стороны ещё около 5 минут до румяной корочки. Подавать горячей, пока сыр остаётся мягким и тягучим.

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рецепт паляница кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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