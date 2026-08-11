Салат со стручковой фасолью и помидорами: легкое летнее блюдо

Салат "Августовская фасоль": рецепт без майонеза и лишних хлопот
Летом особенно хочется легких блюд, которые не требуют сложного приготовления. Этот салат как раз из таких: минимум ингредиентов, простая заправка и яркий вкус. Стручковая фасоль делает его более сытным, помидоры добавляют сочности, а сухарики — приятного хруста.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- стручковая фасоль — 200 г;
- помидоры — 2 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- сухарики — 15 г;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- кунжут — 1 ч. л.;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Стручковую фасоль потушить на сковороде 5–7 минут, чтобы она стала мягкой, но осталась упругой. Остудить.
- Лук нарезать тонкими полосками, помидоры — небольшими дольками.
- Смешать фасоль, помидоры и лук. Добавить соль, сбрызнуть оливковым маслом и аккуратно перемешать.
- Перед подачей посыпать салат кунжутом и добавить сухарики. Их лучше класть в последний момент, чтобы они остались хрустящими.
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