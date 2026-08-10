Легкий салат без мяса и рыбы: нежное сочетание яиц, яблок, моцареллы и пикантного маринованного лука

Салат "Галя": без мяса и без рыбы, но такой вкусный
Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 21:44
Салат "Галя". Фото: gospodynka.com.ua
Такие рецепты ценятся за простоту и оригинальную подачу. Салат "Галя" готовится из доступных продуктов, получается сочным и нежным и прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для обычного ужина.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- вареные яйца — 4 шт.;
- зеленое яблоко — 1 шт.;
- моцарелла — 100 г;
- майонез — по вкусу;
- зелень — для украшения.
Для маринования лука:
- лук — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- вода — немного.
Способ приготовления
- Лук мелко нарезать, добавить соль, сахар, уксус и немного воды.
- Перемешать и оставить на 20 минут, после чего слить маринад.
- Яйца натереть и выложить первым слоем, смазать майонезом. Затем выложить маринованный лук.
- Яблоко натереть, выложить следующим слоем и добавить немного майонеза.
- Сверху выложить натертую моцареллу, сделать майонезную сетку и украсить зеленью.
- Перед подачей оставить салат на некоторое время в холодильнике, чтобы слои хорошо пропитались.
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