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Главная Вкус Салат "Галя": без мяса и без рыбы, но такой вкусный

Салат "Галя": без мяса и без рыбы, но такой вкусный

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 21:44
Легкий салат без мяса и рыбы: нежное сочетание яиц, яблок, моцареллы и пикантного маринованного лука
Салат "Галя". Фото: gospodynka.com.ua

Такие рецепты ценятся за простоту и оригинальную подачу. Салат "Галя" готовится из доступных продуктов, получается сочным и нежным и прекрасно подходит как для праздничного стола, так и для обычного ужина.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вареные яйца — 4 шт.;
  • зеленое яблоко — 1 шт.;
  • моцарелла — 100 г;
  • майонез — по вкусу;
  • зелень — для украшения.

Для маринования лука:

  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • вода — немного.
рецепт салату з яблуками
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать, добавить соль, сахар, уксус и немного воды.
  2. Перемешать и оставить на 20 минут, после чего слить маринад.
  3. Яйца натереть и выложить первым слоем, смазать майонезом. Затем выложить маринованный лук.
  4. Яблоко натереть, выложить следующим слоем и добавить немного майонеза.
  5. Сверху выложить натертую моцареллу, сделать майонезную сетку и украсить зеленью.
  6. Перед подачей оставить салат на некоторое время в холодильнике, чтобы слои хорошо пропитались.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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