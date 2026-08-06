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Главная Вкус Летний крабовый салат за 5 минут: понадобится 200 г палочек и 3 огурца

Летний крабовый салат за 5 минут: понадобится 200 г палочек и 3 огурца

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 21:44
Крабовый салат со свежими огурцами: простой рецепт на каждый день
Крабовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется приготовить что-нибудь свежее, легкое и вкусное без лишних хлопот, этот салат станет отличным выбором. Хрустящие огурцы, нежные яйца и маринованный лук идеально сочетаются с крабовыми палочками, создавая гармоничный вкус.

Рецепт опубликоваи Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свежие огурцы — 3 шт.;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • консервированная кукуруза — 150 г;
  • варёные яйца — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • майонез или сметана — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Для маринования лука:

  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • вода — 3 ст. л.
рецепт салату з крабовими паличками
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать тонкими полукольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой. Оставить мариноваться на 10–15 минут.
  2. Огурцы, крабовые палочки и вареные яйца нарезать небольшими кубиками.
  3. Добавить кукурузу, из которой предварительно слить жидкость, маринованный лук и измельченную петрушку.
  4. Перед подачей заправить салат майонезом или сметаной, посолить по вкусу и хорошо перемешать. Подавать сразу, чтобы огурцы остались хрустящими.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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