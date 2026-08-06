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Головна Смак Літній крабовий салат за 5 хвилин: знадобиться 200 г паличок та 3 огірки

Літній крабовий салат за 5 хвилин: знадобиться 200 г паличок та 3 огірки

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 21:44
Крабовий салат зі свіжими огірками: легкий рецепт на кожен день
Крабовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться приготувати щось свіже, легке й смачне без зайвого клопоту, цей салат стане чудовим вибором. Хрусткі огірки, ніжні яйця та маринована цибуля ідеально поєднуються з крабовими паличками, створюючи гармонійний смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свіжі огірки — 3 шт.;
  • крабові палички — 200 г;
  • консервована кукурудза — 150 г;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • майонез або сметана — до смаку;
  • сіль — до смаку.

Для маринування цибулі:

  • цукор — 1 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • яблучний оцет — 1 ст. л.;
  • вода — 3 ст. л.
рецепт салату з крабовими паличками
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, змішати з цукром, сіллю, оцтом і водою. Залишити маринуватися на 10–15 хвилин.
  2. Огірки, крабові палички та варені яйця нарізати невеликими кубиками. 
  3. Додати кукурудзу, з якої попередньо злити рідину, мариновану цибулю та подрібнену петрушку.
  4. Перед подачею заправити салат майонезом або сметаною, посолити до смаку й добре перемішати. Подавати одразу, щоб огірки залишилися хрусткими.

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рецепт крабові палички крабовий салат
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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