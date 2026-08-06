Крабовий салат зі свіжими огірками: легкий рецепт на кожен день

Крабовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться приготувати щось свіже, легке й смачне без зайвого клопоту, цей салат стане чудовим вибором. Хрусткі огірки, ніжні яйця та маринована цибуля ідеально поєднуються з крабовими паличками, створюючи гармонійний смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свіжі огірки — 3 шт.;

крабові палички — 200 г;

консервована кукурудза — 150 г;

варені яйця — 3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

петрушка — невеликий пучок;

майонез або сметана — до смаку;

сіль — до смаку.

Для маринування цибулі:

цукор — 1 ч. л.;

сіль — дрібка;

яблучний оцет — 1 ст. л.;

вода — 3 ст. л.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати тонкими півкільцями, змішати з цукром, сіллю, оцтом і водою. Залишити маринуватися на 10–15 хвилин. Огірки, крабові палички та варені яйця нарізати невеликими кубиками. Додати кукурудзу, з якої попередньо злити рідину, мариновану цибулю та подрібнену петрушку. Перед подачею заправити салат майонезом або сметаною, посолити до смаку й добре перемішати. Подавати одразу, щоб огірки залишилися хрусткими.

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