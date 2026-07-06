Літній салат із кабачками та бринзою: простий рецепт для щоденного меню

Салат на "Марія". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться легкої, але ситної страви, цей салат стане чудовим вибором. Поєднання обсмажених кабачків, свіжих огірків, ніжної бринзи та варених яєць робить його соковитим і дуже смачним. А невеликий секрет у заправці додає страві особливого аромату, який точно захочеться повторити ще не раз.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 400–500 г;

яйця варені — 3 шт.;

огірок свіжий — 250–300 г;

бринза — 120–150 г;

олія — 2–3 ст. л.

Для заправки:

приправа "смажена цибуля" — 1 ст. л.;

майонез — 1–2 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

кріп — за бажанням.

Салат з кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок нарізати кубиками та обсмажити на олії до м'якості й легкої золотистої скоринки, після чого повністю охолодити. Варені яйця, свіжий огірок і бринзу нарізати кубиками та перекласти у велику миску. Додати охолоджені кабачки, приправу "смажена цибуля", майонез, сіль і чорний перець. Обережно перемішати, за бажанням додати подрібнений кріп. Перед подачею салат можна ненадовго поставити в холодильник, щоб смаки краще поєдналися.

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