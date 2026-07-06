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Головна Смак Новий салат на літо "Марія": знадобиться 400 г кабачків та 300 г огірків

Новий салат на літо "Марія": знадобиться 400 г кабачків та 300 г огірків

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 21:44
Літній салат із кабачками та бринзою: простий рецепт для щоденного меню
Салат на "Марія". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться легкої, але ситної страви, цей салат стане чудовим вибором. Поєднання обсмажених кабачків, свіжих огірків, ніжної бринзи та варених яєць робить його соковитим і дуже смачним. А невеликий секрет у заправці додає страві особливого аромату, який точно захочеться повторити ще не раз.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачки — 400–500 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • огірок свіжий — 250–300 г;
  • бринза — 120–150 г;
  • олія — 2–3 ст. л.

Для заправки:

  • приправа "смажена цибуля" — 1 ст. л.;
  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • кріп — за бажанням.
рецепт салату з кабачками
Салат з кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок нарізати кубиками та обсмажити на олії до м'якості й легкої золотистої скоринки, після чого повністю охолодити. 
  2. Варені яйця, свіжий огірок і бринзу нарізати кубиками та перекласти у велику миску.
  3. Додати охолоджені кабачки, приправу "смажена цибуля", майонез, сіль і чорний перець. 
  4. Обережно перемішати, за бажанням додати подрібнений кріп. 
  5. Перед подачею салат можна ненадовго поставити в холодильник, щоб смаки краще поєдналися.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

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салат рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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