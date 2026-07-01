Теплий салат із баклажанів у пряному соусі: яскрава літня закуска

Салат з баклажанами "Султанська закуска": рецепт закуски на літо
Цей салат із баклажанів — справжня знахідка для літа. Обсмажені овочі, ароматний томатний соус і легка кислинка створюють насичений смак, який розкривається ще краще після настоювання. Закуска виходить соковитою, ароматною і чудово підходить як до повсякденного столу, так і до святкових страв.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2–3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- помідори — 4–5 шт. або томати у власному соку — 250 мл.;
- часник — 2–3 зубчики;
- олія — 50 мл;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет яблучний або винний — 1–2 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- коріандр — дрібка (за бажанням);
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кружальцями, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб прибрати гіркоту.
- Потім обсушити та обсмажити з двох боків до золотистої скоринки.
- Окремо на сковороді обсмажити цибулю, додати солодкий перець і подрібнені помідори. Тушкувати кілька хвилин до м’якості овочів.
- Додати часник, цукор, оцет, сіль, перець і за бажанням коріандр.
- Протушкувати ще трохи до насиченого ароматного соусу.
- У форму викладати баклажани шарами, поливаючи кожен шар соусом.
- Залишити настоятися щонайменше на 30 хвилин перед подачею.
Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків
Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю.
Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо.
Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока.
Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу.
Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.