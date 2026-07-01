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Головна Смак Салат з баклажанами "Султанська закуска": рецепт закуски на літо

Салат з баклажанами "Султанська закуска": рецепт закуски на літо

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 12:04
Теплий салат із баклажанів у пряному соусі: яскрава літня закуска
Салат з баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат із баклажанів — справжня знахідка для літа. Обсмажені овочі, ароматний томатний соус і легка кислинка створюють насичений смак, який розкривається ще краще після настоювання. Закуска виходить соковитою, ароматною і чудово підходить як до повсякденного столу, так і до святкових страв.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2–3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • помідори — 4–5 шт. або томати у власному соку — 250 мл.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • олія — 50 мл;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет яблучний або винний — 1–2 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • коріандр — дрібка (за бажанням);
  • зелень — для подачі.
рецепт салату з баклажанами
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Баклажани нарізати кружальцями, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб прибрати гіркоту.
  2. Потім обсушити та обсмажити з двох боків до золотистої скоринки.
  3. Окремо на сковороді обсмажити цибулю, додати солодкий перець і подрібнені помідори. Тушкувати кілька хвилин до м’якості овочів.
  4. Додати часник, цукор, оцет, сіль, перець і за бажанням коріандр.
  5. Протушкувати ще трохи до насиченого ароматного соусу.
  6. У форму викладати баклажани шарами, поливаючи кожен шар соусом.
  7. Залишити настоятися щонайменше на 30 хвилин перед подачею.

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салат рецепт баклажан
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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