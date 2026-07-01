Теплий салат із баклажанів у пряному соусі: яскрава літня закуска

Салат з баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат із баклажанів — справжня знахідка для літа. Обсмажені овочі, ароматний томатний соус і легка кислинка створюють насичений смак, який розкривається ще краще після настоювання. Закуска виходить соковитою, ароматною і чудово підходить як до повсякденного столу, так і до святкових страв.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

баклажани — 2–3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

помідори — 4–5 шт. або томати у власному соку — 250 мл.;

часник — 2–3 зубчики;

олія — 50 мл;

цукор — 1 ч. л.;

оцет яблучний або винний — 1–2 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

коріандр — дрібка (за бажанням);

зелень — для подачі.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружальцями, посолити й залишити на 15 хвилин, щоб прибрати гіркоту. Потім обсушити та обсмажити з двох боків до золотистої скоринки. Окремо на сковороді обсмажити цибулю, додати солодкий перець і подрібнені помідори. Тушкувати кілька хвилин до м’якості овочів. Додати часник, цукор, оцет, сіль, перець і за бажанням коріандр. Протушкувати ще трохи до насиченого ароматного соусу. У форму викладати баклажани шарами, поливаючи кожен шар соусом. Залишити настоятися щонайменше на 30 хвилин перед подачею.

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