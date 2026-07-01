Теплый салат из баклажанов в пряном соусе: яркая летняя закуска

Салат с баклажанами "Султанская закуска": рецепт закуски на лето
Этот салат из баклажанов — настоящая находка для лета. Обжаренные овощи, ароматный томатный соус и легкая кислинка создают насыщенный вкус, который раскрывается еще лучше после настаивания. Закуска получается сочной, ароматной и прекрасно подходит как к повседневному столу, так и к праздничным блюдам.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 2–3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- помидоры — 4–5 шт. или томаты в собственном соку — 250 мл.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- растительное масло — 50 мл;
- сахар — 1 ч. л.;
- яблочный или винный уксус — 1–2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- кориандр — щепотка (по желанию);
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Баклажаны нарезать кружочками, посолить и оставить на 15 минут, чтобы убрать горечь.
- Затем обсушить и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
- Отдельно на сковороде обжарить лук, добавить сладкий перец и измельченные помидоры. Тушить несколько минут до мягкости овощей.
- Добавить чеснок, сахар, уксус, соль, перец и, по желанию, кориандр.
- Тушить ещё немного до получения насыщенного ароматного соуса.
- В форму выкладывать баклажаны слоями, поливая каждый слой соусом.
- Оставить настаиваться не менее чем на 30 минут перед подачей.
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