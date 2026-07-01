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Главная Вкус Салат с баклажанами "Султанская закуска": рецепт закуски на лето

Салат с баклажанами "Султанская закуска": рецепт закуски на лето

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 12:04
Теплый салат из баклажанов в пряном соусе: яркая летняя закуска
Салат с баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат из баклажанов — настоящая находка для лета. Обжаренные овощи, ароматный томатный соус и легкая кислинка создают насыщенный вкус, который раскрывается еще лучше после настаивания. Закуска получается сочной, ароматной и прекрасно подходит как к повседневному столу, так и к праздничным блюдам.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2–3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • помидоры — 4–5 шт. или томаты в собственном соку — 250 мл.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • растительное масло — 50 мл;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яблочный или винный уксус — 1–2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • кориандр — щепотка (по желанию);
  • зелень — для подачи.
рецепт салату з баклажанами
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать кружочками, посолить и оставить на 15 минут, чтобы убрать горечь.
  2. Затем обсушить и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
  3. Отдельно на сковороде обжарить лук, добавить сладкий перец и измельченные помидоры. Тушить несколько минут до мягкости овощей.
  4. Добавить чеснок, сахар, уксус, соль, перец и, по желанию, кориандр.
  5. Тушить ещё немного до получения насыщенного ароматного соуса.
  6. В форму выкладывать баклажаны слоями, поливая каждый слой соусом.
  7. Оставить настаиваться не менее чем на 30 минут перед подачей.

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салат рецепт баклажан
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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