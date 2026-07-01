Теплый салат из баклажанов в пряном соусе: яркая летняя закуска

Салат с баклажанами. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат из баклажанов — настоящая находка для лета. Обжаренные овощи, ароматный томатный соус и легкая кислинка создают насыщенный вкус, который раскрывается еще лучше после настаивания. Закуска получается сочной, ароматной и прекрасно подходит как к повседневному столу, так и к праздничным блюдам.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 2–3 шт.;

лук — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

помидоры — 4–5 шт. или томаты в собственном соку — 250 мл.;

чеснок — 2–3 зубчика;

растительное масло — 50 мл;

сахар — 1 ч. л.;

яблочный или винный уксус — 1–2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

кориандр — щепотка (по желанию);

зелень — для подачи.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками, посолить и оставить на 15 минут, чтобы убрать горечь. Затем обсушить и обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Отдельно на сковороде обжарить лук, добавить сладкий перец и измельченные помидоры. Тушить несколько минут до мягкости овощей. Добавить чеснок, сахар, уксус, соль, перец и, по желанию, кориандр. Тушить ещё немного до получения насыщенного ароматного соуса. В форму выкладывать баклажаны слоями, поливая каждый слой соусом. Оставить настаиваться не менее чем на 30 минут перед подачей.

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