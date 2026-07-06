Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дача
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Новый летний салат "Мария": понадобится 400 г кабачков и 300 г огурцов

Новый летний салат "Мария": понадобится 400 г кабачков и 300 г огурцов

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 21:44
Летний салат с кабачками и брынзой: простой рецепт для повседневного меню
Салат "Мария". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется легкого, но сытного блюда, этот салат станет отличным выбором. Сочетание обжаренных кабачков, свежих огурцов, нежной брынзы и вареных яиц делает его сочным и очень вкусным. А небольшой секрет в заправке придает блюду особый аромат, который точно захочется повторить еще не раз.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 400–500 г;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • свежий огурец — 250–300 г;
  • брынза — 120–150 г;
  • растительное масло — 2–3 ст. л.

Для заправки:

  • приправа "жареный лук" — 1 ст. л.;
  • майонез — 1–2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • укроп — по желанию.
рецепт салату з кабачками
Салат с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до мягкости и появления легкой золотистой корочки, после чего полностью остудить.
  2. Вареные яйца, свежий огурец и брынзу нарезать кубиками и переложить в большую миску.
  3. Добавить остывшие кабачки, приправу "жареный лук", майонез, соль и черный перец.
  4. Аккуратно перемешать, по желанию добавить измельченный укроп.
  5. Перед подачей салат можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы вкусы лучше соединились.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Читайте также:

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.

салат рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации