Летний салат с кабачками и брынзой: простой рецепт для повседневного меню

Новый летний салат "Мария": понадобится 400 г кабачков и 300 г огурцов
Когда хочется легкого, но сытного блюда, этот салат станет отличным выбором. Сочетание обжаренных кабачков, свежих огурцов, нежной брынзы и вареных яиц делает его сочным и очень вкусным. А небольшой секрет в заправке придает блюду особый аромат, который точно захочется повторить еще не раз.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 400–500 г;
- вареные яйца — 3 шт.;
- свежий огурец — 250–300 г;
- брынза — 120–150 г;
- растительное масло — 2–3 ст. л.
Для заправки:
- приправа "жареный лук" — 1 ст. л.;
- майонез — 1–2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- укроп — по желанию.
Способ приготовления
- Кабачок нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до мягкости и появления легкой золотистой корочки, после чего полностью остудить.
- Вареные яйца, свежий огурец и брынзу нарезать кубиками и переложить в большую миску.
- Добавить остывшие кабачки, приправу "жареный лук", майонез, соль и черный перец.
- Аккуратно перемешать, по желанию добавить измельченный укроп.
- Перед подачей салат можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы вкусы лучше соединились.
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