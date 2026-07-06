Летний салат с кабачками и брынзой: простой рецепт для повседневного меню

Салат "Мария". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется легкого, но сытного блюда, этот салат станет отличным выбором. Сочетание обжаренных кабачков, свежих огурцов, нежной брынзы и вареных яиц делает его сочным и очень вкусным. А небольшой секрет в заправке придает блюду особый аромат, который точно захочется повторить еще не раз.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 400–500 г;

вареные яйца — 3 шт.;

свежий огурец — 250–300 г;

брынза — 120–150 г;

растительное масло — 2–3 ст. л.

Для заправки:

приправа "жареный лук" — 1 ст. л.;

майонез — 1–2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

укроп — по желанию.

Салат с кабачками. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Кабачок нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до мягкости и появления легкой золотистой корочки, после чего полностью остудить. Вареные яйца, свежий огурец и брынзу нарезать кубиками и переложить в большую миску. Добавить остывшие кабачки, приправу "жареный лук", майонез, соль и черный перец. Аккуратно перемешать, по желанию добавить измельченный укроп. Перед подачей салат можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы вкусы лучше соединились.

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