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Снідати новорічними салатами може бути небезпечно — поради

1 січня 2025 06:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Чому снідати новорічними салатами небезпечно — поради, які збережуть здоров’я.
Новорічні десерти. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Після новорічної ночі залишки салатів часто стають швидким варіантом сніданку. Але чи безпечно це для вашого організму? 

Новини.LIVE розкажуть про головні ризики та дізнайтеся, як уникнути проблем зі здоров’ям завдяки простим порадам. 

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Новорічний стіл — це завжди розмаїття смачних, але доволі важких для травлення страв. Майонезні салати, як-от традиційний "Олів'є" чи "Шуба", — одні з головних фаворитів святкових застіль. Однак снідати ними, особливо після нічного святкування, може стати справжнім викликом для вашого організму. Чому ж так?

чому салати з майонезом шкідливі
Запечені овочі. Фото: Freepik

Основна небезпека салатів із майонезом

Майонез — продукт, який швидко псується, особливо якщо салат довго стояв на столі без холодильника. Вже через кілька годин у теплі в ньому можуть почати розмножуватися шкідливі бактерії, що призводить до ризику харчових отруєнь.

Також майонез містить велику кількість жирів і калорій. У поєднанні з інгредієнтами, як-от ковбаса, картопля чи риба, це створює навантаження на печінку, підшлункову залозу та серцево-судинну систему. Для організму, ослабленого нічним споживанням жирної їжі та алкоголю, така "важка артилерія" на сніданок може бути шкідливою.

Кому особливо слід уникати майонезних салатів на сніданок:

  • Людям із хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Після святкового застілля організм і так працює "на межі". Сніданок із жирних страв може спровокувати загострення гастриту, панкреатиту чи інших проблем із травленням.
  • Тим, хто має проблеми із серцем і судинами. Жирні страви підвищують рівень холестерину, що небезпечно для людей із гіпертонією або атеросклерозом.
  • Дітям і літнім людям. Їхній організм чутливіший до можливих отруєнь, а травна система менш здатна справлятися із важкою їжею.
  • Тим, хто худне або дотримується здорового способу життя. Майонезні салати вранці — це не лише додаткові калорії, але й сповільнення метаболізму через надлишок жирів.

Що робити, щоб уникнути проблем

Не залишати салати на столі на всю ніч. Якщо плануєте їсти їх пізніше, одразу після застілля перекладіть у чистий контейнер і сховайте в холодильник.

Використовувати домашній майонез. Він менш жирний і не містить консервантів. Однак навіть у цьому випадку його зберігання має бути правильним.

Замінити майонез на більш легкі заправки. Наприклад, грецький йогурт чи оливкова олія із лимонним соком — чудова альтернатива.

На сніданок обрати щось легше. Краще віддати перевагу кашам, йогурту з фруктами чи омлету, а салати з’їсти пізніше в обід, якщо вони зберігалися у правильних умовах.

Сніданок — це старт нового дня, тому нехай він буде легким і корисним. Турбота про себе після свят — це крок до здоров’я і хорошого самопочуття!

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших рецептів сніданків 

Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок. 

Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин. 

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди. 

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна. 

Ще цікавий рецепт смачних млинців без молока та яєць за 5 хвилин. 

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