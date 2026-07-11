Ru
Головна Смак Вареники з вишнею на "шикарному" тісті: не розварюються, а начинка не витікає

Вареники з вишнею на "шикарному" тісті: не розварюються, а начинка не витікає

11 липня 2026 13:44
Вареники з вишнею. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Домашні вареники з вишнею — це смак літа, який знайомий багатьом із дитинства. Особливість цього рецепта — у вдалому заварному тісті, яке легко розкачується, добре тримає форму та не рветься під час варіння. Соковита вишнева начинка з легкою солодкою ноткою робить страву неймовірно апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 500 г;
  • вода — 300 мл.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

  • вишня — 1 кг;
  • цукор — 5–6 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 1/2 ст. л.
Тісто та вишні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Закип'ятити воду із сіллю та вершковим маслом.
  2. Додати гарячу суміш у просіяне борошно, перемішати, а після охолодження замісити м'яке еластичне тісто.
  3. Накрити його та залишити відпочити на 1 годину.
  4. Очистити вишні від кісточок і прибрати зайвий сік за допомогою паперового рушника.
  5. Змішати цукор із кукурудзяним крохмалем.
  6. Розділити тісто на частини, тонко розкачати та вирізати кружечки.
  7. У центр кожного викласти трохи цукрово-крохмальної суміші та кілька вишень. Добре защипнути краї, щоб начинка залишилася всередині.
  8. Відварити вареники у підсоленій киплячій воді. Після того як вони спливуть, готувати ще 3–4 хвилини.
  9. Готові вареники перекласти в миску, за бажанням присипати цукром і подавати зі сметаною, медом або вершковим маслом.

Раніше ми писали про рецепт лінивих пиріжків на картопляному пюре — тісто легке та пухке. 

Також ми писали про правильне тісто для пельменів — не розварюються і не злипаються. 

Ще ми розповідали про найкращий рецепт тіста для вареників — ніколи не розварюються. 