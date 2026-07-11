Вареники з вишнею на "шикарному" тісті: не розварюються, а начинка не витікає
11 липня 2026 13:44
Вареники з вишнею. Фото: smachnenke.com.ua
Домашні вареники з вишнею — це смак літа, який знайомий багатьом із дитинства. Особливість цього рецепта — у вдалому заварному тісті, яке легко розкачується, добре тримає форму та не рветься під час варіння. Соковита вишнева начинка з легкою солодкою ноткою робить страву неймовірно апетитною.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 500 г;
- вода — 300 мл.;
- вершкове масло — 50 г;
- сіль — 1 ч. л.
Для начинки:
- вишня — 1 кг;
- цукор — 5–6 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 1/2 ст. л.
Спосіб приготування
- Закип'ятити воду із сіллю та вершковим маслом.
- Додати гарячу суміш у просіяне борошно, перемішати, а після охолодження замісити м'яке еластичне тісто.
- Накрити його та залишити відпочити на 1 годину.
- Очистити вишні від кісточок і прибрати зайвий сік за допомогою паперового рушника.
- Змішати цукор із кукурудзяним крохмалем.
- Розділити тісто на частини, тонко розкачати та вирізати кружечки.
- У центр кожного викласти трохи цукрово-крохмальної суміші та кілька вишень. Добре защипнути краї, щоб начинка залишилася всередині.
- Відварити вареники у підсоленій киплячій воді. Після того як вони спливуть, готувати ще 3–4 хвилини.
- Готові вареники перекласти в миску, за бажанням присипати цукром і подавати зі сметаною, медом або вершковим маслом.
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