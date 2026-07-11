Вареники з вишнею на "шикарному" тісті: не розварюються, а начинка не витікає

Вареники з вишнею. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Домашні вареники з вишнею — це смак літа, який знайомий багатьом із дитинства. Особливість цього рецепта — у вдалому заварному тісті, яке легко розкачується, добре тримає форму та не рветься під час варіння. Соковита вишнева начинка з легкою солодкою ноткою робить страву неймовірно апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 500 г;

вода — 300 мл.;

вершкове масло — 50 г;

сіль — 1 ч. л.

Для начинки:

вишня — 1 кг;

цукор — 5–6 ст. л.;

кукурудзяний крохмаль — 1/2 ст. л.

Тісто та вишні. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Закип'ятити воду із сіллю та вершковим маслом. Додати гарячу суміш у просіяне борошно, перемішати, а після охолодження замісити м'яке еластичне тісто. Накрити його та залишити відпочити на 1 годину. Очистити вишні від кісточок і прибрати зайвий сік за допомогою паперового рушника. Змішати цукор із кукурудзяним крохмалем. Розділити тісто на частини, тонко розкачати та вирізати кружечки. У центр кожного викласти трохи цукрово-крохмальної суміші та кілька вишень. Добре защипнути краї, щоб начинка залишилася всередині. Відварити вареники у підсоленій киплячій воді. Після того як вони спливуть, готувати ще 3–4 хвилини. Готові вареники перекласти в миску, за бажанням присипати цукром і подавати зі сметаною, медом або вершковим маслом.

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