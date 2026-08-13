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Головна Смак Вареники з вишнями: секрет ідеального тіста на кефірі

Вареники з вишнями: секрет ідеального тіста на кефірі

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 03:04
Вареники з вишнями на кефірі: ніжне тісто та соковита начинка
Вареники з вишнями. Фото: кадр з відео

Вишневі вареники — одна з найсмачніших страв у сезон соковитих ягід. Особливо вдалими вони виходять із тістом на кефірі: воно м’яке, еластичне та зручне для ліплення. А трохи крохмалю у начинці допомагає утримати вишневий сік усередині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • борошно — 450 г;
  • кефір — 250 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — дрібка.

Для начинки:

  • вишні без кісточок — за потреби;
  • цукор — до смаку;
  • кукурудзяний крохмаль — потроху в кожен вареник.

Для подачі:

Читайте також:
  • мед, сметана або цукор — до смаку.
рецепт вареників з вишнями
Тісто та вишні. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Просіяне борошно змішати із сіллю та цукром.
  2. Додати яйце, олію й кефір, замісити м’яке еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на 15–20 хвилин.
  3. Вишні очистити від кісточок і залишити в друшляку приблизно на 30 хвилин, щоб стекла зайва рідина. Потім додати цукор.
  4. Тісто розкачати завтовшки близько 5 мм і вирізати кружальця.
  5. На кожне покласти 3–4 вишні, трохи цукру та дрібку кукурудзяного крохмалю. Краї добре защипнути.
  6. Вареники опустити в киплячу підсолену воду й обережно перемішати, щоб вони не прилипли до дна. Після спливання варити ще 3–4 хвилини.
  7. Готові вареники подавати гарячими зі сметаною, медом або цукром.

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рецепт вишня вареники
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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