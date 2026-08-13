Вареники з вишнями на кефірі: ніжне тісто та соковита начинка

Вареники з вишнями. Фото: кадр з відео

Вишневі вареники — одна з найсмачніших страв у сезон соковитих ягід. Особливо вдалими вони виходять із тістом на кефірі: воно м’яке, еластичне та зручне для ліплення. А трохи крохмалю у начинці допомагає утримати вишневий сік усередині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

борошно — 450 г;

кефір — 250 г;

яйце — 1 шт.;

олія — 1 ст. л.;

сіль — дрібка;

цукор — дрібка.

Для начинки:

вишні без кісточок — за потреби;

цукор — до смаку;

кукурудзяний крохмаль — потроху в кожен вареник.

Для подачі:

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Тісто та вишні. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Просіяне борошно змішати із сіллю та цукром. Додати яйце, олію й кефір, замісити м’яке еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на 15–20 хвилин. Вишні очистити від кісточок і залишити в друшляку приблизно на 30 хвилин, щоб стекла зайва рідина. Потім додати цукор. Тісто розкачати завтовшки близько 5 мм і вирізати кружальця. На кожне покласти 3–4 вишні, трохи цукру та дрібку кукурудзяного крохмалю. Краї добре защипнути. Вареники опустити в киплячу підсолену воду й обережно перемішати, щоб вони не прилипли до дна. Після спливання варити ще 3–4 хвилини. Готові вареники подавати гарячими зі сметаною, медом або цукром.

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