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Главная Вкус Вареники с вишнями: секрет идеального теста на кефире

Вареники с вишнями: секрет идеального теста на кефире

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 03:04
Вареники с вишнями на кефире: нежное тесто и сочная начинка
Вареники с вишнями. Фото: кадр из видео

Вишневые вареники — одно из самых вкусных блюд в сезон сочных ягод. Особенно удачно они получаются с тестом на кефире: оно мягкое, эластичное и удобное для лепки. А немного крахмала в начинке помогает удержать вишневый сок внутри.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • мука — 450 г;
  • кефир — 250 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — щепотка.

Для начинки:

  • вишни без косточек — по необходимости;
  • сахар — по вкусу;
  • кукурузный крахмал — понемногу в каждый вареник.

Для подачи:

Читайте также:
  • мед, сметана или сахар — по вкусу.
рецепт вареників з вишнями
Тесто и вишни. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Просеянную муку смешать с солью и сахаром.
  2. Добавить яйцо, масло и кефир, замесить мягкое эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 15–20 минут.
  3. Вишни очистить от косточек и оставить в дуршлаге примерно на 30 минут, чтобы стекла лишняя жидкость. Затем добавить сахар.
  4. Тесто раскатать толщиной около 5 мм и вырезать кружочки.
  5. На каждый положить 3–4 вишни, немного сахара и щепотку кукурузного крахмала. Края хорошо защепнуть.
  6. Вареники опустить в кипящую подсоленную воду и осторожно перемешать, чтобы они не прилипли ко дну. После всплытия варить еще 3–4 минуты.
  7. Готовые вареники подавать горячими со сметаной, мёдом или сахаром.

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рецепт вишня вареники
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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