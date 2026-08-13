Вареники з вишнями: секрет ідеального тіста на кефірі
13 серпня 2026 03:04
Вареники з вишнями. Фото: кадр з відео
Вишневі вареники — одна з найсмачніших страв у сезон соковитих ягід. Особливо вдалими вони виходять із тістом на кефірі: воно м’яке, еластичне та зручне для ліплення. А трохи крохмалю у начинці допомагає утримати вишневий сік усередині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- борошно — 450 г;
- кефір — 250 г;
- яйце — 1 шт.;
- олія — 1 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- цукор — дрібка.
Для начинки:
- вишні без кісточок — за потреби;
- цукор — до смаку;
- кукурудзяний крохмаль — потроху в кожен вареник.
Для подачі:
- мед, сметана або цукор — до смаку.
Спосіб приготування
- Просіяне борошно змішати із сіллю та цукром.
- Додати яйце, олію й кефір, замісити м’яке еластичне тісто. Накрити рушником і залишити на 15–20 хвилин.
- Вишні очистити від кісточок і залишити в друшляку приблизно на 30 хвилин, щоб стекла зайва рідина. Потім додати цукор.
- Тісто розкачати завтовшки близько 5 мм і вирізати кружальця.
- На кожне покласти 3–4 вишні, трохи цукру та дрібку кукурудзяного крохмалю. Краї добре защипнути.
- Вареники опустити в киплячу підсолену воду й обережно перемішати, щоб вони не прилипли до дна. Після спливання варити ще 3–4 хвилини.
- Готові вареники подавати гарячими зі сметаною, медом або цукром.
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