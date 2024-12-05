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Ароматна кутя на Святвечір — рецепт з маленьким секретом

5 грудня 2024 20:33
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ароматна кутя на Святвечір — рецепт із секретом, який здивує ваших рідних
Пшеничка кутя. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Щоб зробити Святвечір по-справжньому особливим, спробуйте приготувати ароматну кутю за цим унікальним рецептом. Ніжний смак, тонкий аромат і маленький секрет, який додасть страві неповторності — ваші рідні будуть у захваті. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться: 

  • пшениця — 300 г;
  • мак — 100 г;
  • родзинки — 100 г;
  • журавлина — 50 г;
  • горіхи — 100 г;
  • мед до смаку;
  • цукор — 70 г;
  • узвар — 100-200 мл.

Спосіб приготування 

Промити пшеницю в холодній воді. Потім залити її водою в пропорції 1:3 та варити на середньому вогні до повної готовності (приблизно 2–3 години). Воду злити, кашу остудити.

як приготувати кутю
Родзинки та журавлина. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Мак залити окропом, залишити на 15–20 хвилин для набухання. Потім злити воду та перетерти мак у макітрі або за допомогою блендера, поки не виділиться молочко.

як приготувати кутю на Святвечір
Мак для куті. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Родзинки та журавлину промити, залити теплою водою на 10 хвилин, щоб вони стали м’якими, після чого воду злити. Горіхи злегка підсмажити на сухій сковороді або в духовці, а потім подрібнити на великі шматочки.

як приготувати смачну кутю на Святвечір
Пшенична каша. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

У варену пшеницю додати перетертий мак, родзинки, журавлину, горіхи, цукор і мед. Замість традиційного окропу, який часто використовують для розведення, залийте кутю узваром. Додавайте поступово, перемішуючи, щоб досягти потрібної консистенції — кутя має бути соковитою, але не надто рідкою.

рецепт, як приготувати смачну кутю на Святвечір
Узвар та кутя. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Подавати на стіл. Кутю подають холодною, прикрасивши зверху горіхами або цукатами за бажанням.

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