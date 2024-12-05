Ароматна кутя на Святвечір — рецепт із секретом, який здивує ваших рідних

Ароматна кутя на Святвечір — рецепт з маленьким секретом
Щоб зробити Святвечір по-справжньому особливим, спробуйте приготувати ароматну кутю за цим унікальним рецептом. Ніжний смак, тонкий аромат і маленький секрет, який додасть страві неповторності — ваші рідні будуть у захваті.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- пшениця — 300 г;
- мак — 100 г;
- родзинки — 100 г;
- журавлина — 50 г;
- горіхи — 100 г;
- мед до смаку;
- цукор — 70 г;
- узвар — 100-200 мл.
Спосіб приготування
Промити пшеницю в холодній воді. Потім залити її водою в пропорції 1:3 та варити на середньому вогні до повної готовності (приблизно 2–3 години). Воду злити, кашу остудити.
Мак залити окропом, залишити на 15–20 хвилин для набухання. Потім злити воду та перетерти мак у макітрі або за допомогою блендера, поки не виділиться молочко.
Родзинки та журавлину промити, залити теплою водою на 10 хвилин, щоб вони стали м’якими, після чого воду злити. Горіхи злегка підсмажити на сухій сковороді або в духовці, а потім подрібнити на великі шматочки.
У варену пшеницю додати перетертий мак, родзинки, журавлину, горіхи, цукор і мед. Замість традиційного окропу, який часто використовують для розведення, залийте кутю узваром. Додавайте поступово, перемішуючи, щоб досягти потрібної консистенції — кутя має бути соковитою, але не надто рідкою.
Подавати на стіл. Кутю подають холодною, прикрасивши зверху горіхами або цукатами за бажанням.
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