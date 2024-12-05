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Ароматная кутья на Сочельник — рецепт с маленьким секретом

5 декабря 2024 20:33
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Ароматная кутья на Сочельник — рецепт с секретом, который удивит ваших родных
Пшеничка кутья. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Чтобы сделать Сочельник по-настоящему особенным, попробуйте приготовить ароматную кутью по этому уникальному рецепту. Нежный вкус, тонкий аромат и маленький секрет, который придаст блюду неповторимости — ваши родные будут в восторге.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • пшеница — 300 г;
  • мак — 100 г;
  • изюм — 100 г;
  • клюква — 50 г;
  • орехи — 100 г;
  • мед по вкусу;
  • сахар — 70 г;
  • компот — 100-200 мл.

Способ приготовления

Промыть пшеницу в прохладной воде. Затем залить ее водой в пропорции 1:3 и варить на среднем огне до полной готовности (примерно 2-3 часа). Воду слить, кашу остудить.

как приготовить кутью
Изюм и клюква. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Мак залить кипятком, оставить на 15–20 минут для набухания. Затем слить воду и перетереть мак в макитре или с помощью блендера, пока не выделится молочко.

как приготовить кутью на сочельник
Мак для кутьи. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Изюм и клюкву промыть, залить теплой водой на 10 минут, чтобы они стали мягкими, после чего воду слить. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде или в духовке, а затем измельчить на большие кусочки.

как приготовить вкусную кутью на сочельник
Пшеничная каша. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В вареную пшеницу добавить перетертый мак, изюм, клюкву, орехи, сахар и мед. Вместо традиционного кипятка, часто используемого для разведения, залейте кутью узваром. Добавляйте постепенно, перемешивая, чтобы добиться нужной консистенции — кутья должна быть сочной, но не слишком редкой.

рецепт, как приготовить вкусную кутью на сочельник
Компот и кутья. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Подавать на стол. Кутью подают холодной, украсив сверху орехами или цукатами по желанию.

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традиции Рождество рецепты каша Щедрая кутья сочельник

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