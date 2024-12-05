Ароматная кутья на Сочельник — рецепт с секретом, который удивит ваших родных

Ароматная кутья на Сочельник — рецепт с маленьким секретом
Чтобы сделать Сочельник по-настоящему особенным, попробуйте приготовить ароматную кутью по этому уникальному рецепту. Нежный вкус, тонкий аромат и маленький секрет, который придаст блюду неповторимости — ваши родные будут в восторге.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- пшеница — 300 г;
- мак — 100 г;
- изюм — 100 г;
- клюква — 50 г;
- орехи — 100 г;
- мед по вкусу;
- сахар — 70 г;
- компот — 100-200 мл.
Способ приготовления
Промыть пшеницу в прохладной воде. Затем залить ее водой в пропорции 1:3 и варить на среднем огне до полной готовности (примерно 2-3 часа). Воду слить, кашу остудить.
Мак залить кипятком, оставить на 15–20 минут для набухания. Затем слить воду и перетереть мак в макитре или с помощью блендера, пока не выделится молочко.
Изюм и клюкву промыть, залить теплой водой на 10 минут, чтобы они стали мягкими, после чего воду слить. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде или в духовке, а затем измельчить на большие кусочки.
В вареную пшеницу добавить перетертый мак, изюм, клюкву, орехи, сахар и мед. Вместо традиционного кипятка, часто используемого для разведения, залейте кутью узваром. Добавляйте постепенно, перемешивая, чтобы добиться нужной консистенции — кутья должна быть сочной, но не слишком редкой.
Подавать на стол. Кутью подают холодной, украсив сверху орехами или цукатами по желанию.
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