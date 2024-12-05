Ароматная кутья на Сочельник — рецепт с секретом, который удивит ваших родных

Пшеничка кутья. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Чтобы сделать Сочельник по-настоящему особенным, попробуйте приготовить ароматную кутью по этому уникальному рецепту. Нежный вкус, тонкий аромат и маленький секрет, который придаст блюду неповторимости — ваши родные будут в восторге.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

пшеница — 300 г;

мак — 100 г;

изюм — 100 г;

клюква — 50 г;

орехи — 100 г;

мед по вкусу;

сахар — 70 г;

компот — 100-200 мл.

Способ приготовления

Промыть пшеницу в прохладной воде. Затем залить ее водой в пропорции 1:3 и варить на среднем огне до полной готовности (примерно 2-3 часа). Воду слить, кашу остудить.

Изюм и клюква. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Мак залить кипятком, оставить на 15–20 минут для набухания. Затем слить воду и перетереть мак в макитре или с помощью блендера, пока не выделится молочко.

Мак для кутьи. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Изюм и клюкву промыть, залить теплой водой на 10 минут, чтобы они стали мягкими, после чего воду слить. Орехи слегка поджарить на сухой сковороде или в духовке, а затем измельчить на большие кусочки.

Пшеничная каша. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

В вареную пшеницу добавить перетертый мак, изюм, клюкву, орехи, сахар и мед. Вместо традиционного кипятка, часто используемого для разведения, залейте кутью узваром. Добавляйте постепенно, перемешивая, чтобы добиться нужной консистенции — кутья должна быть сочной, но не слишком редкой.

Компот и кутья. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Подавать на стол. Кутью подают холодной, украсив сверху орехами или цукатами по желанию.

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