Баклажани мариновані — рецепт з фото смачної закуски, перед якою ніхто не встоїть

Мариновані баклажани. Фото: кадр з відео

Ці баклажани — справжній хіт серед закусок. Соковиті, ароматні, з приємною кислинкою й легкою пікантністю, вони чудово смакують і в будні, і на святковому столі. Готуються просто: спершу обсмажуються, а потім маринуються в насиченому овочевому соусі з перцем і часником. Навіть ті, хто зазвичай байдужий до баклажанів, проситимуть добавку.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

баклажани — 4 шт. (1 кг 300 г);

сіль — 1 ч. л. з гіркою.

Для маринаду:

солодкий перець — 2 шт.;

часник — 6–10 зубчиків;

цукор — 20–40 г (до свого смаку);

яблучний оцет — 40 г;

сіль — 0,5 ч. л. (або до свого смаку);

гострий перець (сухий або свіжий) — до свого смаку.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружечками або пластинками, посолити й залишити на 20–30 хвилин, щоб вийшла зайва гіркота та волога.

Баклажани та сіль. Фото: кадр з відео

Потім промити холодною водою й обсушити паперовими рушниками. Обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з обох боків до рум’яності.

Приготування маринаду. Фото: кадр з відео

Поки баклажани обсмажуються, підготувати маринад. Солодкий перець нарізати шматочками, часник очистити. У блендері або м’ясорубці подрібнити перець, часник і гострий перець до однорідної маси. Додати сіль, цукор та яблучний оцет, ще раз добре перемішати.

Баклажани та маринад. Фото: кадр з відео

У велику миску викласти обсмажені баклажани шарами, кожен шар щедро змащуючи маринадом. Накрити кришкою або плівкою й залишити в холодильнику на кілька годин, а краще — на ніч. Подавати охолодженими як самостійну закуску або гарнір до основної страви.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків

Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається, з чого вони.

Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт з Польщі.

Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніші за картопляні.