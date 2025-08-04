Баклажани мариновані — рецепт з фото смачної закуски, перед якою ніхто не встоїть

Баклажани перед якими ніхто не встоїть — маринована закуска
Ці баклажани — справжній хіт серед закусок. Соковиті, ароматні, з приємною кислинкою й легкою пікантністю, вони чудово смакують і в будні, і на святковому столі. Готуються просто: спершу обсмажуються, а потім маринуються в насиченому овочевому соусі з перцем і часником. Навіть ті, хто зазвичай байдужий до баклажанів, проситимуть добавку.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- баклажани — 4 шт. (1 кг 300 г);
- сіль — 1 ч. л. з гіркою.
Для маринаду:
- солодкий перець — 2 шт.;
- часник — 6–10 зубчиків;
- цукор — 20–40 г (до свого смаку);
- яблучний оцет — 40 г;
- сіль — 0,5 ч. л. (або до свого смаку);
- гострий перець (сухий або свіжий) — до свого смаку.
Спосіб приготування
Баклажани нарізати кружечками або пластинками, посолити й залишити на 20–30 хвилин, щоб вийшла зайва гіркота та волога.
Потім промити холодною водою й обсушити паперовими рушниками. Обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з обох боків до рум’яності.
Поки баклажани обсмажуються, підготувати маринад. Солодкий перець нарізати шматочками, часник очистити. У блендері або м’ясорубці подрібнити перець, часник і гострий перець до однорідної маси. Додати сіль, цукор та яблучний оцет, ще раз добре перемішати.
У велику миску викласти обсмажені баклажани шарами, кожен шар щедро змащуючи маринадом. Накрити кришкою або плівкою й залишити в холодильнику на кілька годин, а краще — на ніч. Подавати охолодженими як самостійну закуску або гарнір до основної страви.
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