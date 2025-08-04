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Баклажани перед якими ніхто не встоїть — маринована закуска

4 серпня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Баклажани мариновані — рецепт з фото смачної закуски, перед якою ніхто не встоїть
Мариновані баклажани. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ці баклажани — справжній хіт серед закусок. Соковиті, ароматні, з приємною кислинкою й легкою пікантністю, вони чудово смакують і в будні, і на святковому столі. Готуються просто: спершу обсмажуються, а потім маринуються в насиченому овочевому соусі з перцем і часником. Навіть ті, хто зазвичай байдужий до баклажанів, проситимуть добавку.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 4 шт. (1 кг 300 г);
  • сіль — 1 ч. л. з гіркою.

Для маринаду:

  • солодкий перець — 2 шт.;
  • часник — 6–10 зубчиків;
  • цукор — 20–40 г (до свого смаку);
  • яблучний оцет — 40 г;
  • сіль — 0,5 ч. л. (або до свого смаку);
  • гострий перець (сухий або свіжий) — до свого смаку.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружечками або пластинками, посолити й залишити на 20–30 хвилин, щоб вийшла зайва гіркота та волога.

Баклажани мариновані
Баклажани та сіль. Фото: кадр з відео

Потім промити холодною водою й обсушити паперовими рушниками. Обсмажити на розігрітій сковороді з невеликою кількістю олії з обох боків до рум’яності.

Мариновані баклажани
Приготування маринаду. Фото: кадр з відео

Поки баклажани обсмажуються, підготувати маринад. Солодкий перець нарізати шматочками, часник очистити. У блендері або м’ясорубці подрібнити перець, часник і гострий перець до однорідної маси. Додати сіль, цукор та яблучний оцет, ще раз добре перемішати.

Рецепт закуски з маринованими баклажанами
Баклажани та маринад. Фото: кадр з відео

У велику миску викласти обсмажені баклажани шарами, кожен шар щедро змащуючи маринадом. Накрити кришкою або плівкою й залишити в холодильнику на кілька годин, а краще — на ніч. Подавати охолодженими як самостійну закуску або гарнір до основної страви.

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