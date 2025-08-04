Баклажаны маринованные — рецепт с фото вкусной закуски, перед которой никто не устоит

Баклажаны перед которыми никто не устоит — маринованная закуска
Эти баклажаны — настоящий хит среди закусок. Сочные, ароматные, с приятной кислинкой и легкой пикантностью, они прекрасно подходят и в будни, и на праздничном столе. Готовятся просто: сначала обжариваются, а затем маринуются в насыщенном овощном соусе с перцем и чесноком. Даже те, кто обычно равнодушен к баклажанам, будут просить добавку.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- баклажаны — 4 шт. (1 кг 300 г);
- соль — 1 ч. л. с горкой.
Для маринада:
- сладкий перец — 2 шт.;
- чеснок — 6-10 зубчиков;
- сахар — 20-40 г (по своему вкусу);
- яблочный уксус — 40 г;
- соль — 0,5 ч. л. (или по своему вкусу);
- острый перец (сухой или свежий) — по своему вкусу.
Способ приготовления
Баклажаны нарезать кружочками или пластинками, посолить и оставить на 20-30 минут, чтобы вышла лишняя горечь и влага.
Затем промыть холодной водой и обсушить бумажными полотенцами. Обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до румяности.
Пока баклажаны обжариваются, подготовить маринад. Сладкий перец нарезать кусочками, чеснок очистить. В блендере или мясорубке измельчить перец, чеснок и острый перец до однородной массы. Добавить соль, сахар и яблочный уксус, еще раз хорошо перемешать.
В большую миску выложить обжаренные баклажаны слоями, каждый слой щедро смазывая маринадом. Накрыть крышкой или пленкой и оставить в холодильнике на несколько часов, а лучше — на ночь. Подавать охлажденными как самостоятельную закуску или гарнир к основному блюду.
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