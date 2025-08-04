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Главная arrow Вкус arrow Баклажаны перед которыми никто не устоит — маринованная закуска arrow

Баклажаны перед которыми никто не устоит — маринованная закуска

4 августа 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Баклажаны маринованные — рецепт с фото вкусной закуски, перед которой никто не устоит
Маринованные баклажаны. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Эти баклажаны — настоящий хит среди закусок. Сочные, ароматные, с приятной кислинкой и легкой пикантностью, они прекрасно подходят и в будни, и на праздничном столе. Готовятся просто: сначала обжариваются, а затем маринуются в насыщенном овощном соусе с перцем и чесноком. Даже те, кто обычно равнодушен к баклажанам, будут просить добавку.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 4 шт. (1 кг 300 г);
  • соль — 1 ч. л. с горкой.

Для маринада:

  • сладкий перец — 2 шт.;
  • чеснок — 6-10 зубчиков;
  • сахар — 20-40 г (по своему вкусу);
  • яблочный уксус — 40 г;
  • соль — 0,5 ч. л. (или по своему вкусу);
  • острый перец (сухой или свежий) — по своему вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками или пластинками, посолить и оставить на 20-30 минут, чтобы вышла лишняя горечь и влага.

Баклажани мариновані
Баклажаны и соль. Фото: кадр из видео

Затем промыть холодной водой и обсушить бумажными полотенцами. Обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до румяности.

Мариновані баклажани
Приготовление маринада. Фото: кадр из видео

Пока баклажаны обжариваются, подготовить маринад. Сладкий перец нарезать кусочками, чеснок очистить. В блендере или мясорубке измельчить перец, чеснок и острый перец до однородной массы. Добавить соль, сахар и яблочный уксус, еще раз хорошо перемешать.

Рецепт закуски з маринованими баклажанами
Баклажаны и маринад. Фото: кадр из видео

В большую миску выложить обжаренные баклажаны слоями, каждый слой щедро смазывая маринадом. Накрыть крышкой или пленкой и оставить в холодильнике на несколько часов, а лучше — на ночь. Подавать охлажденными как самостоятельную закуску или гарнир к основному блюду.

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