Баклажаны маринованные — рецепт с фото вкусной закуски, перед которой никто не устоит

Маринованные баклажаны. Фото: кадр из видео

Эти баклажаны — настоящий хит среди закусок. Сочные, ароматные, с приятной кислинкой и легкой пикантностью, они прекрасно подходят и в будни, и на праздничном столе. Готовятся просто: сначала обжариваются, а затем маринуются в насыщенном овощном соусе с перцем и чесноком. Даже те, кто обычно равнодушен к баклажанам, будут просить добавку.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

баклажаны — 4 шт. (1 кг 300 г);

соль — 1 ч. л. с горкой.

Для маринада:

сладкий перец — 2 шт.;

чеснок — 6-10 зубчиков;

сахар — 20-40 г (по своему вкусу);

яблочный уксус — 40 г;

соль — 0,5 ч. л. (или по своему вкусу);

острый перец (сухой или свежий) — по своему вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками или пластинками, посолить и оставить на 20-30 минут, чтобы вышла лишняя горечь и влага.

Баклажаны и соль. Фото: кадр из видео

Затем промыть холодной водой и обсушить бумажными полотенцами. Обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла с обеих сторон до румяности.

Приготовление маринада. Фото: кадр из видео

Пока баклажаны обжариваются, подготовить маринад. Сладкий перец нарезать кусочками, чеснок очистить. В блендере или мясорубке измельчить перец, чеснок и острый перец до однородной массы. Добавить соль, сахар и яблочный уксус, еще раз хорошо перемешать.

Баклажаны и маринад. Фото: кадр из видео

В большую миску выложить обжаренные баклажаны слоями, каждый слой щедро смазывая маринадом. Накрыть крышкой или пленкой и оставить в холодильнике на несколько часов, а лучше — на ночь. Подавать охлажденными как самостоятельную закуску или гарнир к основному блюду.

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