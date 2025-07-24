Кабачкова ікра з плавленим сиром рецепт приготування з фото — кремова намазка на хліб

Кабачкова ікра. Фото: кадр з відео

Ця кабачкова ікра — зовсім не схожа на класичну. Завдяки додаванню плавленого сиру вона стає ніжною, кремовою та ідеальною для бутербродів. Готується просто, а смак підкорює з першої ложки — спробуйте й переконайтесь самі.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт. (приблизно 600 г);

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

сир плавлений — 100 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити кабачки, моркву, цибулю та часник. Кабачки нарізати кубиками, моркву натерти, цибулю подрібнити, часник залишити цілими зубчиками.

Цибуля та морква. Фото: кадр з відео

У сковороді розігріти трохи олії. Спочатку обсмажити цибулю до прозорості, потім додати моркву, кабачки та часник. Посолити, перемішати та тушкувати на середньому вогні під кришкою 15–20 хвилин до м’якості овочів.

Морква, цибуля та кабачки. Фото: кадр з відео

Готову масу трохи охолодити й перекласти в блендер. Додати плавлений сир і за бажанням подрібнити до однорідної, кремової консистенції.

Плавлений сир. Фото: кадр з відео

Подавати кабачкову ікру як намазку на хліб, тости або грінки. Можна зберігати в холодильнику до 3 днів.

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