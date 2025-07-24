Кабачковая икра с плавленым сыром рецепт приготовления с фото — кремовая намазка на хлеб

Кабачковая икра. Фото: кадр из видео

Эта кабачковая икра — совсем не похожа на классическую. Благодаря добавлению плавленого сыра она становится нежной, кремовой и идеальной для бутербродов. Готовится просто, а вкус покоряет с первой ложки — попробуйте и убедитесь сами.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кабачки — 2 шт. (примерно 600 г);

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2-3 зубчика;

сыр плавленый — 100 г;

соль — 0,5 ч. л.;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить кабачки, морковь, лук и чеснок. Кабачки нарезать кубиками, морковь натереть, лук измельчить, чеснок оставить целыми зубчиками.

Лук и морковь. Фото: кадр из видео

В сковороде разогреть немного растительного масла. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь, кабачки и чеснок. Посолить, перемешать и тушить на среднем огне под крышкой 15-20 минут до мягкости овощей.

Морковь, лук и кабачки. Фото: кадр из видео

Готовую массу немного охладить и переложить в блендер. Добавить плавленый сыр и по желанию измельчить до однородной, кремовой консистенции.

Плавленый сыр. Фото: кадр из видео

Подавать кабачковую икру как намазку на хлеб, тосты или гренки. Можно хранить в холодильнике до 3 дней.

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