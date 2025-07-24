Кабачковая икра с плавленым сыром рецепт приготовления с фото — кремовая намазка на хлеб

Кабачковая икра по-новому — идеальный рецепт для бутербродов
Эта кабачковая икра — совсем не похожа на классическую. Благодаря добавлению плавленого сыра она становится нежной, кремовой и идеальной для бутербродов. Готовится просто, а вкус покоряет с первой ложки — попробуйте и убедитесь сами.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт. (примерно 600 г);
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- сыр плавленый — 100 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить кабачки, морковь, лук и чеснок. Кабачки нарезать кубиками, морковь натереть, лук измельчить, чеснок оставить целыми зубчиками.
В сковороде разогреть немного растительного масла. Сначала обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь, кабачки и чеснок. Посолить, перемешать и тушить на среднем огне под крышкой 15-20 минут до мягкости овощей.
Готовую массу немного охладить и переложить в блендер. Добавить плавленый сыр и по желанию измельчить до однородной, кремовой консистенции.
Подавать кабачковую икру как намазку на хлеб, тосты или гренки. Можно хранить в холодильнике до 3 дней.
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