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Головна arrow Смак arrow Як запекти деруни з м'ясом — секрет приготування від Клопотенка arrow

Як запекти деруни з м'ясом — секрет приготування від Клопотенка

23 липня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Деруни з м’ясом у духовці рецепт приготування з фото — запечена страва з куркою та сметаною
Деруни з м'ясом. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт поєднує все найкраще з домашньої кухні — хрумкі деруни, соковите куряче м’ясо та ніжна сметанна заливка. Запікання в духовці робить страву ще ароматнішою й апетитнішою. Варто приготувати хоча б раз — і ви зрозумієте, чому цей рецепт називають знахідкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться:

  • картопля (середня) — 4 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • олія — 5 ст. л.

Для начинки:

  • куряче філе стегна — 1 упаковка;
  • сметана — 100 г;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче філе викласти на деко, приправити сіллю й перцем, за бажанням змастити сметаною. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.

деруни з м’ясом у духовці рецепт приготування з фото
Терта картопля. Фото: кадр з відео

Картоплю та цибулю натерти на тертці, відтиснути зайву рідину. Додати яйце, сіль, перець і борошно, перемішати до однорідності.

смачні деруни з м’ясом у духовці рецепт приготування з фото
Картопляна маса. Фото: кадр з відео

На сковороді розігріти олію, викладати картопляну масу ложкою й обсмажити деруни з обох боків до золотистої скоринки.

запечені деруни з м’ясом рецепт приготування з фото
Картопляні деруни. Фото: кадр з відео

У форму для запікання викласти шарами деруни та готове куряче філе.

смачні запечені деруни з м’ясом рецепт приготування з фото
Деруни та курка. Фото: кадр з відео

Зверху полити сметаною та запікати ще 20 хвилин при 180 °C. Подавати гарячим.

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