Деруни з м’ясом у духовці рецепт приготування з фото — запечена страва з куркою та сметаною

Як запекти деруни з м'ясом — секрет приготування від Клопотенка
Цей рецепт поєднує все найкраще з домашньої кухні — хрумкі деруни, соковите куряче м’ясо та ніжна сметанна заливка. Запікання в духовці робить страву ще ароматнішою й апетитнішою. Варто приготувати хоча б раз — і ви зрозумієте, чому цей рецепт називають знахідкою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- картопля (середня) — 4 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- олія — 5 ст. л.
Для начинки:
- куряче філе стегна — 1 упаковка;
- сметана — 100 г;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Куряче філе викласти на деко, приправити сіллю й перцем, за бажанням змастити сметаною. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.
Картоплю та цибулю натерти на тертці, відтиснути зайву рідину. Додати яйце, сіль, перець і борошно, перемішати до однорідності.
На сковороді розігріти олію, викладати картопляну масу ложкою й обсмажити деруни з обох боків до золотистої скоринки.
У форму для запікання викласти шарами деруни та готове куряче філе.
Зверху полити сметаною та запікати ще 20 хвилин при 180 °C. Подавати гарячим.
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