Деруни з м’ясом у духовці рецепт приготування з фото — запечена страва з куркою та сметаною

Деруни з м'ясом. Фото: кадр з відео

Цей рецепт поєднує все найкраще з домашньої кухні — хрумкі деруни, соковите куряче м’ясо та ніжна сметанна заливка. Запікання в духовці робить страву ще ароматнішою й апетитнішою. Варто приготувати хоча б раз — і ви зрозумієте, чому цей рецепт називають знахідкою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

картопля (середня) — 4 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2–3 ст. л.;

олія — 5 ст. л.

Для начинки:

куряче філе стегна — 1 упаковка;

сметана — 100 г;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Куряче філе викласти на деко, приправити сіллю й перцем, за бажанням змастити сметаною. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.

Терта картопля. Фото: кадр з відео

Картоплю та цибулю натерти на тертці, відтиснути зайву рідину. Додати яйце, сіль, перець і борошно, перемішати до однорідності.

Картопляна маса. Фото: кадр з відео

На сковороді розігріти олію, викладати картопляну масу ложкою й обсмажити деруни з обох боків до золотистої скоринки.

Картопляні деруни. Фото: кадр з відео

У форму для запікання викласти шарами деруни та готове куряче філе.

Деруни та курка. Фото: кадр з відео

Зверху полити сметаною та запікати ще 20 хвилин при 180 °C. Подавати гарячим.

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