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Вечеря за 30 хвилин — смачна страва з фаршу та капусти

17 липня 2025 21:01
Марина Євтягіна - Редактор
Вечеря за 30 хвилин — рецепт з фото запіканки з капусти та фаршу зі сирною скоринкою
Запіканка на вечерю. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ця запіканка — справжня знахідка для буденного вечора, коли часу обмаль, а хочеться чогось ситного й домашнього. Усе змішується в одній мисці, викладається на деко, а аромат під час запікання огортає кухню теплом і затишком. Завершальна сирна скоринка робить страву ще апетитнішою, а готувати її — одне задоволення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

  • капуста — ½ качана;
  • морква — 2 шт.;
  • сухарі панірувальні — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • фарш м’ясний — 500 г;
  • олія рослинна — 1 ст. л.;
  • сіль та спеції — до свого смаку;
  • твердий сир — 100 г (за бажанням, для посипання).

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту якнайтонше. Натерти моркву на великій тертці. У великій мисці з'єднати капусту, моркву, панірувальні сухарі, яйця та фарш.

рецепт з фото запіканки з капусти та фаршу зі сирною скоринкою
Морква та капуста. Фото: кадр з відео

Посолити, додати улюблені спеції, влити рослинну олію й добре перемішати масу до однорідності. Викласти суміш у змащену форму для запікання, розрівняти.

рецепт запіканки з капусти та фаршу зі сирною скоринкою
Приготування запіканки. Фото: кадр з відео

Поставити в розігріту до 180 °C духовку й запікати приблизно 25 хвилин.

простий рецепт запіканки з капусти та фаршу зі сирною скоринкою
Готова страва. Фото: кадр з відео

Потім витягнути форму, посипати запіканку тертим сиром і допекти ще 5–7 хвилин, поки сир не розплавиться та не стане рум’яним. Подавати гарячою або теплою.

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Вечеря капуста рецепт запіканки м'ясний фарш
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