Вечеря за 30 хвилин — рецепт з фото запіканки з капусти та фаршу зі сирною скоринкою

Вечеря за 30 хвилин — смачна страва з фаршу та капусти
Ця запіканка — справжня знахідка для буденного вечора, коли часу обмаль, а хочеться чогось ситного й домашнього. Усе змішується в одній мисці, викладається на деко, а аромат під час запікання огортає кухню теплом і затишком. Завершальна сирна скоринка робить страву ще апетитнішою, а готувати її — одне задоволення.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Рецепти Simple Food з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- капуста — ½ качана;
- морква — 2 шт.;
- сухарі панірувальні — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- фарш м’ясний — 500 г;
- олія рослинна — 1 ст. л.;
- сіль та спеції — до свого смаку;
- твердий сир — 100 г (за бажанням, для посипання).
Спосіб приготування
Нашаткувати капусту якнайтонше. Натерти моркву на великій тертці. У великій мисці з'єднати капусту, моркву, панірувальні сухарі, яйця та фарш.
Посолити, додати улюблені спеції, влити рослинну олію й добре перемішати масу до однорідності. Викласти суміш у змащену форму для запікання, розрівняти.
Поставити в розігріту до 180 °C духовку й запікати приблизно 25 хвилин.
Потім витягнути форму, посипати запіканку тертим сиром і допекти ще 5–7 хвилин, поки сир не розплавиться та не стане рум’яним. Подавати гарячою або теплою.
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