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Главная arrow Вкус arrow Ужин за 30 минут — вкусное блюдо из фарша и капусты arrow

Ужин за 30 минут — вкусное блюдо из фарша и капусты

17 июля 2025 21:01
Марина Евтягина - Редактор
Ужин за 30 минут — рецепт с фото запеканки из капусты и фарша с сырной корочкой
Запеканка на ужин. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Эта запеканка — настоящая находка для будничного вечера, когда времени мало, а хочется чего-то сытного и домашнего. Все смешивается в одной миске, выкладывается на противень, а аромат во время запекания окутывает кухню теплом и уютом. Завершающая сырная корочка делает блюдо еще более аппетитным, а готовить его — одно удовольствие.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • капуста — ½ кочана;
  • морковь — 2 шт.;
  • сухари панировочные — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • фарш мясной — 500 г;
  • масло растительное — 1 ст. л.;
  • соль и специи — по своему вкусу;
  • твердый сыр — 100 г (по желанию, для посыпки).

Способ приготовления

Нашинковать капусту как можно тоньше. Натереть морковь на крупной терке. В большой миске соединить капусту, морковь, панировочные сухари, яйца и фарш.

рецепт з фото запіканки з капусти та фаршу зі сирною скоринкою
Морковь и капуста. Фото: кадр из видео

Посолить, добавить любимые специи, влить растительное масло и хорошо перемешать массу до однородности. Выложить смесь в смазанную форму для запекания, разровнять.

рецепт запіканки з капусти та фаршу зі сирною скоринкою
Приготовление запеканки. Фото: кадр из видео

Поставить в разогретую до 180 °C духовку и запекать примерно 25 минут.

простий рецепт запіканки з капусти та фаршу зі сирною скоринкою
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Затем вытащить форму, посыпать запеканку тертым сыром и допечь еще 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не станет румяным. Подавать горячей или теплой.

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