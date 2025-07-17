Ужин за 30 минут — рецепт с фото запеканки из капусты и фарша с сырной корочкой

Ужин за 30 минут — вкусное блюдо из фарша и капусты
Эта запеканка — настоящая находка для будничного вечера, когда времени мало, а хочется чего-то сытного и домашнего. Все смешивается в одной миске, выкладывается на противень, а аромат во время запекания окутывает кухню теплом и уютом. Завершающая сырная корочка делает блюдо еще более аппетитным, а готовить его — одно удовольствие.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- капуста — ½ кочана;
- морковь — 2 шт.;
- сухари панировочные — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- фарш мясной — 500 г;
- масло растительное — 1 ст. л.;
- соль и специи — по своему вкусу;
- твердый сыр — 100 г (по желанию, для посыпки).
Способ приготовления
Нашинковать капусту как можно тоньше. Натереть морковь на крупной терке. В большой миске соединить капусту, морковь, панировочные сухари, яйца и фарш.
Посолить, добавить любимые специи, влить растительное масло и хорошо перемешать массу до однородности. Выложить смесь в смазанную форму для запекания, разровнять.
Поставить в разогретую до 180 °C духовку и запекать примерно 25 минут.
Затем вытащить форму, посыпать запеканку тертым сыром и допечь еще 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не станет румяным. Подавать горячей или теплой.
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