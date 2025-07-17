Ужин за 30 минут — рецепт с фото запеканки из капусты и фарша с сырной корочкой

Запеканка на ужин. Фото: кадр из видео

Эта запеканка — настоящая находка для будничного вечера, когда времени мало, а хочется чего-то сытного и домашнего. Все смешивается в одной миске, выкладывается на противень, а аромат во время запекания окутывает кухню теплом и уютом. Завершающая сырная корочка делает блюдо еще более аппетитным, а готовить его — одно удовольствие.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста — ½ кочана;

морковь — 2 шт.;

сухари панировочные — 100 г;

яйца — 2 шт.;

фарш мясной — 500 г;

масло растительное — 1 ст. л.;

соль и специи — по своему вкусу;

твердый сыр — 100 г (по желанию, для посыпки).

Способ приготовления

Нашинковать капусту как можно тоньше. Натереть морковь на крупной терке. В большой миске соединить капусту, морковь, панировочные сухари, яйца и фарш.

Морковь и капуста. Фото: кадр из видео

Посолить, добавить любимые специи, влить растительное масло и хорошо перемешать массу до однородности. Выложить смесь в смазанную форму для запекания, разровнять.

Приготовление запеканки. Фото: кадр из видео

Поставить в разогретую до 180 °C духовку и запекать примерно 25 минут.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Затем вытащить форму, посыпать запеканку тертым сыром и допечь еще 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не станет румяным. Подавать горячей или теплой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков

Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается из чего они.

Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.

Необычное блюдо, закуска из кабачков, как в ресторане — рецепт из Польши.

Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.