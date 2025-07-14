Баклажани в пікантному маринаді з часником і цибулею — рецепт закуски, яку з’їдають першою

Найсмачніша закуска із баклажанів — літній рецепт нарозхват
Ця закуска з баклажанів буквально розлітається зі столу — ароматна, в міру пряна і дуже соковита. Баклажани в маринаді з медом, оцтом і соєвим соусом виходять ніжними та насиченими, а простий склад і швидке приготування роблять цей рецепт ідеальним для літа.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- баклажани (молоді) — 3 шт.;
- цибуля — 1–2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- зелень — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Для маринаду:
- вода — 120 мл.;
- соєвий соус — 3–4 ст. л.;
- мед — 2 ч. л.;
- оцет 9% — 3–4 ст. л.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Баклажани нарізати кружальцями або півкільцями. Якщо плоди молоді, очищати шкірку не потрібно. Обсмажити з обох боків на олії до рум’яності.
Часник подрібнити, цибулю нарізати півкільцями або чвертькільцями.
Для маринаду змішати воду, соєвий соус, мед і оцет. За потреби додати трохи солі. Скуштувати — смак має бути кисло-солодким, збалансованим.
У глибоку миску викладати баклажани шарами, пересипаючи кожен шар цибулею, часником і, за бажанням, подрібненою зеленню. Залити все маринадом, накрити плівкою і поставити в холодильник мінімум на 4 години.
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