Баклажани в пікантному маринаді з часником і цибулею — рецепт закуски, яку з’їдають першою

Закуска із баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Ця закуска з баклажанів буквально розлітається зі столу — ароматна, в міру пряна і дуже соковита. Баклажани в маринаді з медом, оцтом і соєвим соусом виходять ніжними та насиченими, а простий склад і швидке приготування роблять цей рецепт ідеальним для літа.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

баклажани (молоді) — 3 шт.;

цибуля — 1–2 шт.;

часник — 3 зубчики;

зелень — до свого смаку;

олія — для смаження.

Для маринаду:

вода — 120 мл.;

соєвий соус — 3–4 ст. л.;

мед — 2 ч. л.;

оцет 9% — 3–4 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружальцями або півкільцями. Якщо плоди молоді, очищати шкірку не потрібно. Обсмажити з обох боків на олії до рум’яності.

Смажені баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Часник подрібнити, цибулю нарізати півкільцями або чвертькільцями.

Приготування маринаду. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринаду змішати воду, соєвий соус, мед і оцет. За потреби додати трохи солі. Скуштувати — смак має бути кисло-солодким, збалансованим.

Готова закуска. Фото: smachnenke.com.ua

У глибоку миску викладати баклажани шарами, пересипаючи кожен шар цибулею, часником і, за бажанням, подрібненою зеленню. Залити все маринадом, накрити плівкою і поставити в холодильник мінімум на 4 години.

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