Баклажаны в пикантном маринаде с чесноком и луком — рецепт закуски, которую съедают первой

Закуска из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Эта закуска из баклажанов буквально разлетается со стола — ароматная, в меру пряная и очень сочная. Баклажаны в маринаде с медом, уксусом и соевым соусом получаются нежными и насыщенными, а простой состав и быстрое приготовление делают этот рецепт идеальным для лета.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

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баклажаны (молодые) — 3 шт.;

лук — 1-2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

зелень — по своему вкусу;

масло — для жарки.

Для маринада:

вода — 120 мл.;

соевый соус — 3-4 ст. л.;

мед — 2 ч. л.;

уксус 9% — 3-4 ст. л.;

соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками или полукольцами. Если плоды молодые, очищать кожуру не нужно. Обжарить с обеих сторон на растительном масле до румяности.

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Жареные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Чеснок измельчить, лук нарезать полукольцами или четвертькольцами.

Приготовление маринада. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринада смешать воду, соевый соус, мед и уксус. При необходимости добавить немного соли. Попробовать — вкус должен быть кисло-сладким, сбалансированным.

Готовая закуска. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску выкладывать баклажаны слоями, пересыпая каждый слой луком, чесноком и, по желанию, измельченной зеленью. Залить все маринадом, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа.

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