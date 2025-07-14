Баклажаны в пикантном маринаде с чесноком и луком — рецепт закуски, которую съедают первой

Самая вкусная закуска из баклажанов — летний рецепт нарасхват
Эта закуска из баклажанов буквально разлетается со стола — ароматная, в меру пряная и очень сочная. Баклажаны в маринаде с медом, уксусом и соевым соусом получаются нежными и насыщенными, а простой состав и быстрое приготовление делают этот рецепт идеальным для лета.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- баклажаны (молодые) — 3 шт.;
- лук — 1-2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- зелень — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Для маринада:
- вода — 120 мл.;
- соевый соус — 3-4 ст. л.;
- мед — 2 ч. л.;
- уксус 9% — 3-4 ст. л.;
- соль — по своему вкусу.
Способ приготовления
Баклажаны нарезать кружочками или полукольцами. Если плоды молодые, очищать кожуру не нужно. Обжарить с обеих сторон на растительном масле до румяности.
Чеснок измельчить, лук нарезать полукольцами или четвертькольцами.
Для маринада смешать воду, соевый соус, мед и уксус. При необходимости добавить немного соли. Попробовать — вкус должен быть кисло-сладким, сбалансированным.
В глубокую миску выкладывать баклажаны слоями, пересыпая каждый слой луком, чесноком и, по желанию, измельченной зеленью. Залить все маринадом, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа.
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