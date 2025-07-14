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Самая вкусная закуска из баклажанов — летний рецепт нарасхват

14 июля 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Баклажаны в пикантном маринаде с чесноком и луком — рецепт закуски, которую съедают первой
Закуска из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эта закуска из баклажанов буквально разлетается со стола — ароматная, в меру пряная и очень сочная. Баклажаны в маринаде с медом, уксусом и соевым соусом получаются нежными и насыщенными, а простой состав и быстрое приготовление делают этот рецепт идеальным для лета.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

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  • баклажаны (молодые) — 3 шт.;
  • лук — 1-2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • зелень — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Для маринада:

  • вода — 120 мл.;
  • соевый соус — 3-4 ст. л.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • уксус 9% — 3-4 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками или полукольцами. Если плоды молодые, очищать кожуру не нужно. Обжарить с обеих сторон на растительном масле до румяности.

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Жареные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Чеснок измельчить, лук нарезать полукольцами или четвертькольцами.

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Приготовление маринада. Фото: smachnenke.com.ua

Для маринада смешать воду, соевый соус, мед и уксус. При необходимости добавить немного соли. Попробовать — вкус должен быть кисло-сладким, сбалансированным.

рецепт приготування баклажанів
Готовая закуска. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокую миску выкладывать баклажаны слоями, пересыпая каждый слой луком, чесноком и, по желанию, измельченной зеленью. Залить все маринадом, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 4 часа.

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