Драники с мясом в духовке рецепт приготовления с фото — запеченное блюдо с курицей и сметаной

Деруны с мясом. Фото: кадр из видео

Этот рецепт сочетает все лучшее из домашней кухни — хрустящие драники, сочное куриное мясо и нежная сметанная заливка. Запекание в духовке делает блюдо еще более ароматным и аппетитным. Стоит приготовить хотя бы раз — и вы поймете, почему этот рецепт называют находкой.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

картофель (средний) — 4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2-3 ст. л.;

растительное масло — 5 ст. л.

Для начинки:

куриное филе бедра — 1 упаковка;

сметана — 100 г;

соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриное филе выложить на противень, приправить солью и перцем, по желанию смазать сметаной. Запекать в разогретой до 200 °C духовке 15-20 минут до румяной корочки.

Тертый картофель. Фото: кадр из видео

Картофель и лук натереть на терке, отжать лишнюю жидкость. Добавить яйцо, соль, перец и муку, перемешать до однородности.

Картофельная масса. Фото: кадр из видео

На сковороде разогреть растительное масло, выкладывать картофельную массу ложкой и обжарить драники с обеих сторон до золотистой корочки.

Картофельные драники. Фото: кадр из видео

В форму для запекания выложить слоями деруны и готовое куриное филе.

Деруны и курица. Фото: кадр из видео

Сверху полить сметаной и запекать еще 20 минут при 180 °C. Подавать горячим.

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