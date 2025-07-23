Драники с мясом в духовке рецепт приготовления с фото — запеченное блюдо с курицей и сметаной

Как запечь драники с мясом — секрет приготовления от Клопотенко
Этот рецепт сочетает все лучшее из домашней кухни — хрустящие драники, сочное куриное мясо и нежная сметанная заливка. Запекание в духовке делает блюдо еще более ароматным и аппетитным. Стоит приготовить хотя бы раз — и вы поймете, почему этот рецепт называют находкой.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- картофель (средний) — 4 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2-3 ст. л.;
- растительное масло — 5 ст. л.
Для начинки:
- куриное филе бедра — 1 упаковка;
- сметана — 100 г;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Куриное филе выложить на противень, приправить солью и перцем, по желанию смазать сметаной. Запекать в разогретой до 200 °C духовке 15-20 минут до румяной корочки.
Картофель и лук натереть на терке, отжать лишнюю жидкость. Добавить яйцо, соль, перец и муку, перемешать до однородности.
На сковороде разогреть растительное масло, выкладывать картофельную массу ложкой и обжарить драники с обеих сторон до золотистой корочки.
В форму для запекания выложить слоями деруны и готовое куриное филе.
Сверху полить сметаной и запекать еще 20 минут при 180 °C. Подавать горячим.
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