Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Баклажанна намазка для бутербродів на сніданок — виходить 700 г

Баклажанна намазка для бутербродів на сніданок — виходить 700 г

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 05:04
Намазка з баклажанів на сніданок — простий рецепт, який виходить завжди
Намазка для бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте ідею для ситного й оригінального сніданку, спробуйте приготувати намазку з баклажанів за цим рецептом. Завдяки яйцям овочі залишаються м’якими, але не вбирають багато олії, а сметанний соус із часником і хмелі-сунелі додає їм пікантного смаку. Така страва виходить настільки смачною, що її хочеться їсти ложкою просто зі сковорідки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 1 кг;
  • яйця — 3 шт.;
  • цибуля червона — 1 шт.;
  • петрушка — 20 г;
  • часник — 30 г;
  • сметана — 300 г;
  • хмелі-сунелі — 2 ч. л.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Баклажани помити, обрізати краї та нарізати вздовж смужками, потім кубиками середнього розміру. Не нарізайте занадто дрібно, щоб овочі зберегли соковитість і легку текстуру після смаження.

рецепт намазки
Баклажани на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати баклажани з яйцями — так шматочки не вбиратимуть надлишок олії й залишаться м’якими. Добре перемішати руками, щоб яйце покрило кожен шматочок. На сковороді розігріти трохи олії. Цибулю очистити, нарізати кубиками й обсмажити до золотистого кольору — приблизно 5–6 хвилин. Перекласти її в миску, а в сковороді залишити олію для баклажанів.

рецепт намазки для бутербродів
Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати трохи олії та викласти баклажани. Обсмажувати на середньому вогні 10–15 хвилин, періодично помішуючи. Завдяки яйцю баклажани виходять ніжними, але не розварюються й не вбирають забагато жиру. Готуємо заправку. У мисці з обсмаженою цибулею з’єднати подрібнений часник, дрібно нарізану петрушку, сметану, хмелі-сунелі, сіль і перець. Перемішати до однорідності та залишити на 5 хвилин.

рецепт намазки з баклажанів
Готова намазка. Фото: gospodynka.com.ua

Коли баклажани підрум’янилися, додати дрібку солі, перемішати, зняти з вогню й одразу влити сметанну заправку. Акуратно перемішати, щоб овочі повністю покрилися соусом. Тепла сковорідка достатньо прогріє сметану — страва стане ніжною, з насиченим ароматом часнику та спецій.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок бутерброд рецепт баклажан ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації