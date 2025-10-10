Намазка з баклажанів на сніданок — простий рецепт, який виходить завжди

Намазка для бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо шукаєте ідею для ситного й оригінального сніданку, спробуйте приготувати намазку з баклажанів за цим рецептом. Завдяки яйцям овочі залишаються м’якими, але не вбирають багато олії, а сметанний соус із часником і хмелі-сунелі додає їм пікантного смаку. Така страва виходить настільки смачною, що її хочеться їсти ложкою просто зі сковорідки.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

баклажани — 1 кг;

яйця — 3 шт.;

цибуля червона — 1 шт.;

петрушка — 20 г;

часник — 30 г;

сметана — 300 г;

хмелі-сунелі — 2 ч. л.;

сіль, чорний перець — до свого смаку;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Баклажани помити, обрізати краї та нарізати вздовж смужками, потім кубиками середнього розміру. Не нарізайте занадто дрібно, щоб овочі зберегли соковитість і легку текстуру після смаження.

Баклажани на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати баклажани з яйцями — так шматочки не вбиратимуть надлишок олії й залишаться м’якими. Добре перемішати руками, щоб яйце покрило кожен шматочок. На сковороді розігріти трохи олії. Цибулю очистити, нарізати кубиками й обсмажити до золотистого кольору — приблизно 5–6 хвилин. Перекласти її в миску, а в сковороді залишити олію для баклажанів.

Приготування намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Додати трохи олії та викласти баклажани. Обсмажувати на середньому вогні 10–15 хвилин, періодично помішуючи. Завдяки яйцю баклажани виходять ніжними, але не розварюються й не вбирають забагато жиру. Готуємо заправку. У мисці з обсмаженою цибулею з’єднати подрібнений часник, дрібно нарізану петрушку, сметану, хмелі-сунелі, сіль і перець. Перемішати до однорідності та залишити на 5 хвилин.

Готова намазка. Фото: gospodynka.com.ua

Коли баклажани підрум’янилися, додати дрібку солі, перемішати, зняти з вогню й одразу влити сметанну заправку. Акуратно перемішати, щоб овочі повністю покрилися соусом. Тепла сковорідка достатньо прогріє сметану — страва стане ніжною, з насиченим ароматом часнику та спецій.

