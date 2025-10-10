Видео
Дата публикации 10 октября 2025 05:04
Намазка из баклажанов на завтрак — простой рецепт, который получается всегда
Намазка для бутербродов. Фото: gospodynka.com.ua

Если ищете идею для сытного и оригинального завтрака, попробуйте приготовить намазку из баклажанов по этому рецепту. Благодаря яйцам овощи остаются мягкими, но не впитывают много масла, а сметанный соус с чесноком и хмели-сунели придает им пикантный вкус. Такое блюдо получается настолько вкусным, что его хочется есть ложкой прямо со сковородки.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • баклажаны — 1 кг;
  • яйца — 3 шт.;
  • лук красный — 1 шт.;
  • петрушка — 20 г;
  • чеснок — 30 г;
  • сметана — 300 г;
  • хмели-сунели — 2 ч. л.;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Баклажаны помыть, обрезать края и нарезать вдоль полосками, затем кубиками среднего размера. Не нарезайте слишком мелко, чтобы овощи сохранили сочность и легкую текстуру после жарки.

рецепт намазки
Баклажаны на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать баклажаны с яйцами — так кусочки не будут впитывать избыток масла и останутся мягкими. Хорошо перемешать руками, чтобы яйцо покрыло каждый кусочек. На сковороде разогреть немного масла. Лук очистить, нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета — примерно 5-6 минут. Переложить его в миску, а в сковороде оставить масло для баклажанов.

рецепт намазки для бутербродів
Приготовление намазки. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить немного масла и выложить баклажаны. Обжаривать на среднем огне 10-15 минут, периодически помешивая. Благодаря яйцу баклажаны получаются нежными, но не развариваются и не впитывают много жира. Готовим заправку. В миске с обжаренным луком соединить измельченный чеснок, мелко нарезанную петрушку, сметану, хмели-сунели, соль и перец. Перемешать до однородности и оставить на 5 минут.

рецепт намазки з баклажанів
Готовая намазка. Фото: gospodynka.com.ua

Когда баклажаны подрумянились, добавить щепотку соли, перемешать, снять с огня и сразу влить сметанную заправку. Аккуратно перемешать, чтобы овощи полностью покрылись соусом. Теплая сковородка достаточно прогреет сметану — блюдо станет нежным, с насыщенным ароматом чеснока и специй.











Завтрак бутерброд рецепт баклажан идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
