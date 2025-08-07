Відео
Баклажанна запіканка смачніша, ніж з м'ясом — суперрецепт

Баклажанна запіканка смачніша, ніж з м'ясом — суперрецепт

7 серпня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Баклажанна запіканка — смачніша, ніж з м’ясом, суперрецепт із сиром
Баклажанна запіканка. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ця баклажанна запіканка смачніша, ніж будь-яка м’ясна. Ароматна, соковита, з ніжним томатно-часниковим соусом і розплавленим сиром — вона закохає у себе з першої ложки. Проста у приготуванні, але виняткова на смак страва, яку хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2–3 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 4–5 зуб.;
  • томатний сік — 180 мл;
  • твердий сир — 100 г;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • італійські трави — за бажанням.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружечками, щедро посолити й залишити на 20–30 хвилин, щоб вийшла гіркота.

Баклажанна запіканка, смачніша, ніж з м’ясом, супер рецепт із сиром
Баклажани та сіль. Фото: кадр з відео

Потім промити й обсушити паперовим рушником. Обсмажити баклажани з обох боків до золотистої скоринки на невеликій кількості олії.

Баклажанна запіканка, смачніша, ніж з м’ясом
Помідори та окріп. Фото: кадр з відео

Окремо приготувати соус: на сковороді обсмажити подрібнену цибулю до прозорості, додати нарізаний часник і трохи пізніше — подрібнені помідори. Через кілька хвилин влити томатний сік, посолити, поперчити й додати італійські трави. Тушкувати соус на середньому вогні, поки він не загусне.

рецепт баклажанної запіканки
Соус та спеції. Фото: кадр з відео

Форму для запікання змастити олією. На дно викласти шар баклажанів, полити частиною соусу, посипати натертим сиром. Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар має бути з сиру.

простий рецепт баклажанної запіканки
Баклажани та соус. Фото: кадр з відео

Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин, поки сир не підрум’яниться.

смачний рецепт баклажанної запіканки
Приготування запіканки. Фото: кадр з відео

Подавати гарячою або злегка охолодженою — запіканка з баклажанів смачна в будь-якому вигляді.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків 

Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається, з чого вони. 

Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. 

Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт з Польщі. 

Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніші за картопляні.

Вечеря рецепт помідори запіканки баклажан
