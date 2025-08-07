Баклажанна запіканка — смачніша, ніж з м’ясом, суперрецепт із сиром

Баклажанна запіканка. Фото: кадр з відео

Ця баклажанна запіканка смачніша, ніж будь-яка м’ясна. Ароматна, соковита, з ніжним томатно-часниковим соусом і розплавленим сиром — вона закохає у себе з першої ложки. Проста у приготуванні, але виняткова на смак страва, яку хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

Вам знадобиться:

баклажани — 2–3 шт.;

помідори — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 4–5 зуб.;

томатний сік — 180 мл;

твердий сир — 100 г;

сіль, перець — до свого смаку;

італійські трави — за бажанням.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кружечками, щедро посолити й залишити на 20–30 хвилин, щоб вийшла гіркота.

Баклажани та сіль. Фото: кадр з відео

Потім промити й обсушити паперовим рушником. Обсмажити баклажани з обох боків до золотистої скоринки на невеликій кількості олії.

Помідори та окріп. Фото: кадр з відео

Окремо приготувати соус: на сковороді обсмажити подрібнену цибулю до прозорості, додати нарізаний часник і трохи пізніше — подрібнені помідори. Через кілька хвилин влити томатний сік, посолити, поперчити й додати італійські трави. Тушкувати соус на середньому вогні, поки він не загусне.

Соус та спеції. Фото: кадр з відео

Форму для запікання змастити олією. На дно викласти шар баклажанів, полити частиною соусу, посипати натертим сиром. Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар має бути з сиру.

Баклажани та соус. Фото: кадр з відео

Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин, поки сир не підрум’яниться.

Приготування запіканки. Фото: кадр з відео

Подавати гарячою або злегка охолодженою — запіканка з баклажанів смачна в будь-якому вигляді.

