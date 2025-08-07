Баклажанна запіканка — смачніша, ніж з м’ясом, суперрецепт із сиром

Баклажанна запіканка смачніша, ніж з м'ясом — суперрецепт
Ця баклажанна запіканка смачніша, ніж будь-яка м’ясна. Ароматна, соковита, з ніжним томатно-часниковим соусом і розплавленим сиром — вона закохає у себе з першої ложки. Проста у приготуванні, але виняткова на смак страва, яку хочеться готувати знову і знову.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2–3 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 4–5 зуб.;
- томатний сік — 180 мл;
- твердий сир — 100 г;
- сіль, перець — до свого смаку;
- італійські трави — за бажанням.
Спосіб приготування
Баклажани нарізати кружечками, щедро посолити й залишити на 20–30 хвилин, щоб вийшла гіркота.
Потім промити й обсушити паперовим рушником. Обсмажити баклажани з обох боків до золотистої скоринки на невеликій кількості олії.
Окремо приготувати соус: на сковороді обсмажити подрібнену цибулю до прозорості, додати нарізаний часник і трохи пізніше — подрібнені помідори. Через кілька хвилин влити томатний сік, посолити, поперчити й додати італійські трави. Тушкувати соус на середньому вогні, поки він не загусне.
Форму для запікання змастити олією. На дно викласти шар баклажанів, полити частиною соусу, посипати натертим сиром. Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти. Верхній шар має бути з сиру.
Запікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 25–30 хвилин, поки сир не підрум’яниться.
Подавати гарячою або злегка охолодженою — запіканка з баклажанів смачна в будь-якому вигляді.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків
Рецепт котлет з кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається, з чого вони.
Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт з Польщі.
Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніші за картопляні.
Читайте Новини.LIVE!