Баклажанная запеканка — вкуснее, чем с мясом, суперрецепт с сыром

Баклажанная запеканка из баклажанов. Фото: кадр из видео

Эта баклажанная запеканка вкуснее, чем любая мясная. Ароматная, сочная, с нежным томатно-чесночным соусом и расплавленным сыром — она влюбит в себя с первой ложки. Простое в приготовлении, но исключительное на вкус блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты.

Вам понадобится:

баклажаны — 2-3 шт.;

помидоры — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 4-5 зуб.;

томатный сок — 180 мл;

твердый сыр — 100 г;

соль, перец — по своему вкусу;

итальянские травы — по желанию.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кружочками, щедро посолить и оставить на 20-30 минут, чтобы вышла горечь.

Баклажаны и соль. Фото: кадр из видео

Затем промыть и обсушить бумажным полотенцем. Обжарить баклажаны с обеих сторон до золотистой корочки на небольшом количестве растительного масла.

Помидоры и кипяток. Фото: кадр из видео

Отдельно приготовить соус: на сковороде обжарить измельченный лук до прозрачности, добавить нарезанный чеснок и чуть позже — измельченные помидоры. Через несколько минут влить томатный сок, посолить, поперчить и добавить итальянские травы. Тушить соус на среднем огне, пока он не загустеет.

Соус и специи. Фото: кадр из видео

Форму для запекания смазать растительным маслом. На дно выложить слой баклажанов, полить частью соуса, посыпать натертым сыром. Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой должен быть из сыра.

Баклажаны и соус. Фото: кадр из видео

Запекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 25-30 минут, пока сыр не подрумянится.

Приготовление запеканки. Фото: кадр из видео

Подавать горячей или слегка охлажденной — запеканка из баклажанов вкусна в любом виде.

