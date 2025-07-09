Запіканка з кабачком, яйцями та овочами, яка смачніша за м’ясо — простий рецепт вечері в духовці

Беремо кабачок і додаємо яйця — вечеря, яка смачніше за м'ясо
Ця овочева страва здивує навіть м’ясоїдів. Соковиті кабачки, ароматні овочі та ніжна заливка з яєць і молока створюють ідеальну вечерю без зайвого клопоту. Можна готувати щодня — швидко, смачно й недорого. Запіканка виходить ніжною, ситною і дуже ароматною.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- молоко — 120 мл.;
- печериці — 1–2 шт.;
- моцарела — 150 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- болгарський перець — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- сіль, чорний перець, паприка, прованські трави — на смак;
- зелена цибуля — для подачі;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Збити яйця з молоком, додати сіль, перець і паприку. Кабачок нарізати кубиками, злегка посолити й залишити на 10 хвилин.
На сковороді розігріти олію й обсмажити нарізану цибулю та моркву. Додати часник, болгарський перець і помідори. Посипати спеціями та прованськими травами, тушкувати до м’якості.
У форму викласти тушковані овочі, зверху вилити яєчну суміш. Додати кружальця грибів, ще один помідор, трохи цибулі й натерту моцарелу.
Запікати при 180 °C приблизно 30–35 хвилин. Подавати з зеленою цибулею.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з кабачків
Рецепт котлет із кабачків, як мʼясні — ніхто не здогадається, з чого вони.
Смачний рецепт кабачків по-французьки від українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
Незвичайна страва, закуска з кабачків, як у ресторані — рецепт із Польщі.
Простий рецепт дерунів з кабачків, які смачніше за картопляні.
Читайте Новини.LIVE!