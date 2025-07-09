Запіканка з кабачком, яйцями та овочами, яка смачніша за м’ясо — простий рецепт вечері в духовці

Запіканка з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Ця овочева страва здивує навіть м’ясоїдів. Соковиті кабачки, ароматні овочі та ніжна заливка з яєць і молока створюють ідеальну вечерю без зайвого клопоту. Можна готувати щодня — швидко, смачно й недорого. Запіканка виходить ніжною, ситною і дуже ароматною.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

кабачок — 1 шт.;

молоко — 120 мл.;

печериці — 1–2 шт.;

моцарела — 150 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

болгарський перець — 1 шт.;

помідори — 2 шт.;

сіль, чорний перець, паприка, прованські трави — на смак;

зелена цибуля — для подачі;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Збити яйця з молоком, додати сіль, перець і паприку. Кабачок нарізати кубиками, злегка посолити й залишити на 10 хвилин.

Нарізані овочі. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти олію й обсмажити нарізану цибулю та моркву. Додати часник, болгарський перець і помідори. Посипати спеціями та прованськими травами, тушкувати до м’якості.

Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

У форму викласти тушковані овочі, зверху вилити яєчну суміш. Додати кружальця грибів, ще один помідор, трохи цибулі й натерту моцарелу.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Запікати при 180 °C приблизно 30–35 хвилин. Подавати з зеленою цибулею.

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