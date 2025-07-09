Запеканка с кабачком, яйцами и овощами, которая вкуснее мяса — простой рецепт ужина в духовке

Берем кабачок и добавляем яйца — ужин, который вкуснее мяса
Это овощное блюдо удивит даже мясоедов. Сочные кабачки, ароматные овощи и нежная заливка из яиц и молока создают идеальный ужин без лишних хлопот. Можно готовить каждый день — быстро, вкусно и недорого. Запеканка получается нежной, сытной и очень ароматной.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- кабачок — 1 шт.;
- молоко — 120 мл.;
- шампиньоны — 1-2 шт.;
- моцарелла — 150 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- болгарский перец — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- соль, черный перец, паприка, прованские травы — по вкусу;
- зеленый лук — для подачи;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Взбить яйца с молоком, добавить соль, перец и паприку. Кабачок нарезать кубиками, слегка посолить и оставить на 10 минут.
На сковороде разогреть растительное масло и обжарить нарезанный лук и морковь. Добавить чеснок, болгарский перец и помидоры. Посыпать специями и прованскими травами, тушить до мягкости.
В форму выложить тушеные овощи, сверху вылить яичную смесь. Добавить кружочки грибов, еще один помидор, немного лука и натертую моцареллу.
Запекать при 180 °C примерно 30-35 минут. Подавать с зеленым луком.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из кабачков
Рецепт котлет из кабачков, как мясные — никто не догадается, из чего они.
Вкусный рецепт кабачков по-французски от украинского шеф-повара Евгения Клопотенко.
Необычное блюдо, закуска из кабачков, как в ресторане — рецепт из Польши.
Простой рецепт дерунов из кабачков, которые вкуснее картофельных.
Читайте Новини.LIVE!