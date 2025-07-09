Запеканка с кабачком, яйцами и овощами, которая вкуснее мяса — простой рецепт ужина в духовке

Запеканка из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Это овощное блюдо удивит даже мясоедов. Сочные кабачки, ароматные овощи и нежная заливка из яиц и молока создают идеальный ужин без лишних хлопот. Можно готовить каждый день — быстро, вкусно и недорого. Запеканка получается нежной, сытной и очень ароматной.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

кабачок — 1 шт.;

молоко — 120 мл.;

шампиньоны — 1-2 шт.;

моцарелла — 150 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

болгарский перец — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

соль, черный перец, паприка, прованские травы — по вкусу;

зеленый лук — для подачи;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Взбить яйца с молоком, добавить соль, перец и паприку. Кабачок нарезать кубиками, слегка посолить и оставить на 10 минут.

Нарезанные овощи. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло и обжарить нарезанный лук и морковь. Добавить чеснок, болгарский перец и помидоры. Посыпать специями и прованскими травами, тушить до мягкости.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

В форму выложить тушеные овощи, сверху вылить яичную смесь. Добавить кружочки грибов, еще один помидор, немного лука и натертую моцареллу.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать при 180 °C примерно 30-35 минут. Подавать с зеленым луком.

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