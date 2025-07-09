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Берем кабачок и добавляем яйца — ужин, который вкуснее мяса

9 июля 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Запеканка с кабачком, яйцами и овощами, которая вкуснее мяса — простой рецепт ужина в духовке
Запеканка из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Это овощное блюдо удивит даже мясоедов. Сочные кабачки, ароматные овощи и нежная заливка из яиц и молока создают идеальный ужин без лишних хлопот. Можно готовить каждый день — быстро, вкусно и недорого. Запеканка получается нежной, сытной и очень ароматной.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • кабачок — 1 шт.;
  • молоко — 120 мл.;
  • шампиньоны — 1-2 шт.;
  • моцарелла — 150 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • соль, черный перец, паприка, прованские травы — по вкусу;
  • зеленый лук — для подачи;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Взбить яйца с молоком, добавить соль, перец и паприку. Кабачок нарезать кубиками, слегка посолить и оставить на 10 минут.

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Нарезанные овощи. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть растительное масло и обжарить нарезанный лук и морковь. Добавить чеснок, болгарский перец и помидоры. Посыпать специями и прованскими травами, тушить до мягкости.

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Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

В форму выложить тушеные овощи, сверху вылить яичную смесь. Добавить кружочки грибов, еще один помидор, немного лука и натертую моцареллу.

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Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Запекать при 180 °C примерно 30-35 минут. Подавать с зеленым луком.

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