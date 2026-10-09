Домашній плавлений сир із кисломолочного сиру: ніжна намазка на сніданок

Плавлений сир. Фото: кадр з відео

Такий сир легко приготувати вдома, а додавання зелені та часнику робить його особливо ароматним. Головне — добре подрібнити всі інгредієнти та прогріти масу на слабкому вогні до однорідної консистенції.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кисломолочний сир — 500 г;

вершкове масло — 100 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л. без гірки;

сода — 1 ч. л.;

лимонна кислота — 1/3 ч. л.;

зелень — 20 г;

часник — 1 зубчик.

Приготування сиру. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

З’єднати кисломолочний сир, вершкове масло, яйця, сіль, соду та лимонну кислоту. Додати подрібнену зелень і часник, після чого перебити все занурювальним блендером до максимально однорідної маси. Перекласти сирну суміш у каструлю та готувати на слабкому вогні, постійно помішуючи, доки маса не стане гладкою та однорідною. Не доводити до активного кипіння. Готовий плавлений сир перелити в чисту ємність, трохи охолодити та прибрати в холодильник до загустіння. Подавати з хлібом, грінками або використовувати для бутербродів.

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