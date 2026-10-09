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Головна Смак Більше не купуйте плавлений сир: простий домашній рецепт на сніданок

Більше не купуйте плавлений сир: простий домашній рецепт на сніданок

Ua ru
9 жовтня 2026 05:04
Домашній плавлений сир із кисломолочного сиру: ніжна намазка на сніданок
Плавлений сир. Фото: кадр з відео

Такий сир легко приготувати вдома, а додавання зелені та часнику робить його особливо ароматним. Головне — добре подрібнити всі інгредієнти та прогріти масу на слабкому вогні до однорідної консистенції.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • кисломолочний сир — 500 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л. без гірки;
  • сода — 1 ч. л.;
  • лимонна кислота — 1/3 ч. л.;
  • зелень — 20 г;
  • часник — 1 зубчик.
рецепт плавленого сиру
Приготування сиру. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. З’єднати кисломолочний сир, вершкове масло, яйця, сіль, соду та лимонну кислоту.
  2. Додати подрібнену зелень і часник, після чого перебити все занурювальним блендером до максимально однорідної маси.
  3. Перекласти сирну суміш у каструлю та готувати на слабкому вогні, постійно помішуючи, доки маса не стане гладкою та однорідною. Не доводити до активного кипіння.
  4. Готовий плавлений сир перелити в чисту ємність, трохи охолодити та прибрати в холодильник до загустіння. Подавати з хлібом, грінками або використовувати для бутербродів.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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