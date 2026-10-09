Домашній плавлений сир із кисломолочного сиру: ніжна намазка на сніданок

Більше не купуйте плавлений сир: простий домашній рецепт на сніданок
Ua ru
9 жовтня 2026 05:04
Плавлений сир. Фото: кадр з відео
Такий сир легко приготувати вдома, а додавання зелені та часнику робить його особливо ароматним. Головне — добре подрібнити всі інгредієнти та прогріти масу на слабкому вогні до однорідної консистенції.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- кисломолочний сир — 500 г;
- вершкове масло — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л. без гірки;
- сода — 1 ч. л.;
- лимонна кислота — 1/3 ч. л.;
- зелень — 20 г;
- часник — 1 зубчик.
Спосіб приготування
- З’єднати кисломолочний сир, вершкове масло, яйця, сіль, соду та лимонну кислоту.
- Додати подрібнену зелень і часник, після чого перебити все занурювальним блендером до максимально однорідної маси.
- Перекласти сирну суміш у каструлю та готувати на слабкому вогні, постійно помішуючи, доки маса не стане гладкою та однорідною. Не доводити до активного кипіння.
- Готовий плавлений сир перелити в чисту ємність, трохи охолодити та прибрати в холодильник до загустіння. Подавати з хлібом, грінками або використовувати для бутербродів.
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