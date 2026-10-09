Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Больше не покупайте плавленый сыр: простой домашний рецепт на завтрак

Больше не покупайте плавленый сыр: простой домашний рецепт на завтрак

Ua ru
9 октября 2026 05:04
Домашний плавленый сыр из творога: нежная паста для бутербродов на завтрак
Плавленый сыр. Фото: кадр из видео

Такой сыр легко приготовить дома, а добавление зелени и чеснока делает его особенно ароматным. Главное — хорошо измельчить все ингредиенты и прогреть массу на слабом огне до однородной консистенции.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • творог — 500 г;
  • сливочное масло — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л. без горки;
  • сода — 1 ч. л.;
  • лимонная кислота — 1/3 ч. л.;
  • зелень — 20 г;
  • чеснок — 1 зубчик.
рецепт плавленого сиру
Приготовление творога. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Смешать творог, сливочное масло, яйца, соль, соду и лимонную кислоту.
  2. Добавить измельченную зелень и чеснок, после чего взбить всё погружным блендером до максимально однородной массы.
  3. Переложить сырную смесь в кастрюлю и готовить на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса не станет гладкой и однородной. Не доводить до активного кипения.
  4. Готовый плавленый сыр перелить в чистую емкость, немного остудить и убрать в холодильник до загустения. Подавать с хлебом, гренками или использовать для бутербродов.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Читайте также:

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

бутерброд рецепт идея для завтрака домашний сыр
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации