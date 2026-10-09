Домашний плавленый сыр из творога: нежная паста для бутербродов на завтрак

Больше не покупайте плавленый сыр: простой домашний рецепт на завтрак
Ua ru
9 октября 2026 05:04
Плавленый сыр. Фото: кадр из видео
Такой сыр легко приготовить дома, а добавление зелени и чеснока делает его особенно ароматным. Главное — хорошо измельчить все ингредиенты и прогреть массу на слабом огне до однородной консистенции.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- творог — 500 г;
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л. без горки;
- сода — 1 ч. л.;
- лимонная кислота — 1/3 ч. л.;
- зелень — 20 г;
- чеснок — 1 зубчик.
Способ приготовления
- Смешать творог, сливочное масло, яйца, соль, соду и лимонную кислоту.
- Добавить измельченную зелень и чеснок, после чего взбить всё погружным блендером до максимально однородной массы.
- Переложить сырную смесь в кастрюлю и готовить на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса не станет гладкой и однородной. Не доводить до активного кипения.
- Готовый плавленый сыр перелить в чистую емкость, немного остудить и убрать в холодильник до загустения. Подавать с хлебом, гренками или использовать для бутербродов.
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