Домашний плавленый сыр из творога: нежная паста для бутербродов на завтрак

Плавленый сыр. Фото: кадр из видео

Такой сыр легко приготовить дома, а добавление зелени и чеснока делает его особенно ароматным. Главное — хорошо измельчить все ингредиенты и прогреть массу на слабом огне до однородной консистенции.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Вкусно и красиво дома, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

творог — 500 г;

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч. л. без горки;

сода — 1 ч. л.;

лимонная кислота — 1/3 ч. л.;

зелень — 20 г;

чеснок — 1 зубчик.

Приготовление творога. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Смешать творог, сливочное масло, яйца, соль, соду и лимонную кислоту. Добавить измельченную зелень и чеснок, после чего взбить всё погружным блендером до максимально однородной массы. Переложить сырную смесь в кастрюлю и готовить на слабом огне, постоянно помешивая, пока масса не станет гладкой и однородной. Не доводить до активного кипения. Готовый плавленый сыр перелить в чистую емкость, немного остудить и убрать в холодильник до загустения. Подавать с хлебом, гренками или использовать для бутербродов.

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