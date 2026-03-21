Творог за 30 минут вкуснее магазинного: понадобится молоко и кефир

Домашний сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Этот домашний сыр готовится всего за полчаса, но по вкусу превосходит любой магазинный вариант. Благодаря простой технологии из молока и кефира получается нежная, кремовая текстура без резкой кислинки. Такой сыр идеально подходит как для десертов, так и для завтраков. Попробовав один раз, возвращаться к магазинному уже не захочется.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 3,5 л.;

кефир — 500 мл.

Приготовление сыра. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Молоко нагреть почти до кипения, добавить кефир и перемешать. Дождаться, пока масса свернется и отделится сыворотка. Оставить немного остыть, процедить через марлю и дать стечь лишней жидкости. Поставить в холодильник на несколько часов для стабилизации.

