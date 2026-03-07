Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Домашний сыр из 1 л молока — рецепт проще чем кажется

Домашний сыр из 1 л молока — рецепт проще чем кажется

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 01:04
Домашний сыр из молока — простой рецепт приготовления
Домашний сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний сыр можно легко приготовить даже из минимального количества ингредиентов. Для этого рецепта понадобится всего 1 литр молока, яйца и сметана. Такой домашний сыр прекрасно подходит для бутербродов, завтрака или легких перекусов.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко — 1 л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Молоко перелить в кастрюлю, добавить соль и поставить нагреваться на медленном огне. Довести молоко до кипения, периодически помешивая. Тем временем в миске соединить яйца со сметаной и хорошо перемешать до однородной массы. Когда молоко закипит, постепенно добавить яично-сметанную смесь, постоянно помешивая. Через несколько минут начнут образовываться плотные творожные сгустки, а сыворотка станет более прозрачной.

рецепт домашнього сиру
Приготовление сыра. Фото: smachnenke.com.ua

Снять кастрюлю с огня. Дуршлаг выстелить несколькими слоями марли и осторожно перелить туда сырную массу, чтобы отделить сыворотку.

простий рецепт домашнього сиру
Готовый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Когда основная часть жидкости стечет, завернуть сыр в марлю и переложить в форму или небольшой контейнер. Аккуратно утрамбовать массу, накрыть марлей и установить сверху легкий груз. Поставить сыр в холодильник и оставить примерно на 8-10 часов, чтобы он хорошо сформировался. После охлаждения сыр станет плотным, нежным и будет легко резаться ломтиками.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

молоко рецепт творог кефир ряженка
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации