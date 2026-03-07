Домашний сыр из молока — простой рецепт приготовления

Домашний сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний сыр можно легко приготовить даже из минимального количества ингредиентов. Для этого рецепта понадобится всего 1 литр молока, яйца и сметана. Такой домашний сыр прекрасно подходит для бутербродов, завтрака или легких перекусов.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

молоко — 1 л.;

яйца — 3 шт.;

сметана — 200 г;

соль — 1 ч. л.

Способ приготовления

Молоко перелить в кастрюлю, добавить соль и поставить нагреваться на медленном огне. Довести молоко до кипения, периодически помешивая. Тем временем в миске соединить яйца со сметаной и хорошо перемешать до однородной массы. Когда молоко закипит, постепенно добавить яично-сметанную смесь, постоянно помешивая. Через несколько минут начнут образовываться плотные творожные сгустки, а сыворотка станет более прозрачной.

Приготовление сыра. Фото: smachnenke.com.ua

Снять кастрюлю с огня. Дуршлаг выстелить несколькими слоями марли и осторожно перелить туда сырную массу, чтобы отделить сыворотку.

Готовый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Когда основная часть жидкости стечет, завернуть сыр в марлю и переложить в форму или небольшой контейнер. Аккуратно утрамбовать массу, накрыть марлей и установить сверху легкий груз. Поставить сыр в холодильник и оставить примерно на 8-10 часов, чтобы он хорошо сформировался. После охлаждения сыр станет плотным, нежным и будет легко резаться ломтиками.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Ваша пробная версия Premium закончилась