Домашний сыр из молока — простой рецепт приготовления

Домашний сыр из 1 л молока — рецепт проще чем кажется
Домашний сыр можно легко приготовить даже из минимального количества ингредиентов. Для этого рецепта понадобится всего 1 литр молока, яйца и сметана. Такой домашний сыр прекрасно подходит для бутербродов, завтрака или легких перекусов.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 1 л.;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 200 г;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
Молоко перелить в кастрюлю, добавить соль и поставить нагреваться на медленном огне. Довести молоко до кипения, периодически помешивая. Тем временем в миске соединить яйца со сметаной и хорошо перемешать до однородной массы. Когда молоко закипит, постепенно добавить яично-сметанную смесь, постоянно помешивая. Через несколько минут начнут образовываться плотные творожные сгустки, а сыворотка станет более прозрачной.
Снять кастрюлю с огня. Дуршлаг выстелить несколькими слоями марли и осторожно перелить туда сырную массу, чтобы отделить сыворотку.
Когда основная часть жидкости стечет, завернуть сыр в марлю и переложить в форму или небольшой контейнер. Аккуратно утрамбовать массу, накрыть марлей и установить сверху легкий груз. Поставить сыр в холодильник и оставить примерно на 8-10 часов, чтобы он хорошо сформировался. После охлаждения сыр станет плотным, нежным и будет легко резаться ломтиками.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!