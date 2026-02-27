Домашний крем творог из сметаны и йогурта — рецепт с фото

Крем-сыр. Коллаж: Новини.LIVE. Фото: gospodynka.com.ua

Домашний крем-сыр из сметаны и йогурта покоряет своей нежной текстурой и насыщенным сливочным вкусом. Для приготовления нужно всего несколько доступных ингредиентов и немного времени. Этот рецепт поможет легко получить густой, мягкий сыр, который отлично подходит для намазок, закусок и десертов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

сметана 20-30% — 300 г;

йогурт натуральный без добавок — 260 г;

соль — 0,5 ч. л.;

сок лимона — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Выложить сметану в глубокую миску, выбирая продукт жирностью 20-30%, чтобы получить густую и нежную текстуру. Добавить натуральный йогурт без добавок, добавить соль и сок лимона. Тщательно перемешать лопаткой до полной однородности, чтобы масса стала гладкой, без комочков.

Сметана и лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Установить дуршлаг на миску, застелить его несколькими слоями марли. Аккуратно переложить сметанно-йогуртовую смесь в подготовленный дуршлаг.

Приготовление крем-сыра. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть сверху марлей или крышкой, установить небольшой груз, чтобы способствовать отделению сыворотки. Поставить в холодильник на 8-12 часов или оставить на ночь. За это время лишняя жидкость стечет, а масса приобретет плотную кремовую консистенцию.

Бутерброды с крем-сыром. Фото: gospodynka.com.ua

Достать готовый сыр из марли, переложить в чистую емкость. По желанию добавить мелко нарезанную зелень, черный молотый перец или чеснок, тщательно перемешать. Использовать как намазку для бутербродов, основу для закусок или кремов для десертов.

