Україна
Крем-сыр в домашних условиях — всего йогурт, сметана и лимон

Крем-сыр в домашних условиях — всего йогурт, сметана и лимон

Дата публикации 27 февраля 2026 01:04
Домашний крем творог из сметаны и йогурта — рецепт с фото
Крем-сыр. Коллаж: Новини.LIVE. Фото: gospodynka.com.ua

Домашний крем-сыр из сметаны и йогурта покоряет своей нежной текстурой и насыщенным сливочным вкусом. Для приготовления нужно всего несколько доступных ингредиентов и немного времени. Этот рецепт поможет легко получить густой, мягкий сыр, который отлично подходит для намазок, закусок и десертов.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сметана 20-30% — 300 г;
  • йогурт натуральный без добавок — 260 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сок лимона — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Выложить сметану в глубокую миску, выбирая продукт жирностью 20-30%, чтобы получить густую и нежную текстуру. Добавить натуральный йогурт без добавок, добавить соль и сок лимона. Тщательно перемешать лопаткой до полной однородности, чтобы масса стала гладкой, без комочков.

домашній крем-сир
Сметана и лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Установить дуршлаг на миску, застелить его несколькими слоями марли. Аккуратно переложить сметанно-йогуртовую смесь в подготовленный дуршлаг.

рецепт домашнього крем-сиру
Приготовление крем-сыра. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть сверху марлей или крышкой, установить небольшой груз, чтобы способствовать отделению сыворотки. Поставить в холодильник на 8-12 часов или оставить на ночь. За это время лишняя жидкость стечет, а масса приобретет плотную кремовую консистенцию.

рецепт домашньої філаделфії
Бутерброды с крем-сыром. Фото: gospodynka.com.ua

Достать готовый сыр из марли, переложить в чистую емкость. По желанию добавить мелко нарезанную зелень, черный молотый перец или чеснок, тщательно перемешать. Использовать как намазку для бутербродов, основу для закусок или кремов для десертов.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

