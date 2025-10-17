Домашняя ряженка — рецепт приготовления вкусного и полезного напитка с фото

Домашняя ряженка. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашняя ряженка — это натуральный кисломолочный напиток, который имеет неповторимый вкус и пользу для пищеварения. Она готовится всего из двух ингредиентов, но результат превосходит все ожидания: густой, нежный и ароматный продукт, прекрасно поддерживающий микрофлору кишечника. Попробуйте этот простой рецепт и вы больше не будете покупать ряженку в магазине.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

молоко домашнее — 2 л.;

сметана домашняя — 2 ст. л.

Способ приготовления

Молоко вылить в огнеупорную кастрюлю или глиняный горшок и довести до кипения. Затем поставить в духовку, разогретую до 180°C, и томить 2-2,5 часа, пока оно не приобретет кремово-карамельный цвет и приятный сливочный аромат. Это и есть топленое молоко — основа будущей ряженки.

Молоко в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

После этого достать кастрюлю из духовки и дать молоку остыть до теплого состояния. Оно должно быть не горячим, иначе сметана свернется.

Топленое молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

В чуть теплое топленое молоко добавить 2 столовые ложки сметаны, тщательно перемешать до однородности.

Топленое молоко и сметана. Фото: smakuiemo.com.ua

Емкость плотно накрыть крышкой или полотенцем, укутать и оставить в теплом месте на 8-12 часов — удобнее всего на ночь. За это время ряженка созреет, приобретет густую кремовую текстуру и нежный вкус.

Домашняя ряженка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую ряженку перемешать, перелить в бутылки или баночки и поставить в холодильник. Она получается ароматной, густой и в разы вкуснее магазинной. Домашняя ряженка прекрасно подходит самостоятельно или с блинами, оладьями, варениками или медом.

