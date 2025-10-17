Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт ряженки, вкуснее магазинной — польза для кишечника

Рецепт ряженки, вкуснее магазинной — польза для кишечника

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 01:04
обновлено: 01:04
Домашняя ряженка — рецепт приготовления вкусного и полезного напитка с фото
Домашняя ряженка. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашняя ряженка — это натуральный кисломолочный напиток, который имеет неповторимый вкус и пользу для пищеварения. Она готовится всего из двух ингредиентов, но результат превосходит все ожидания: густой, нежный и ароматный продукт, прекрасно поддерживающий микрофлору кишечника. Попробуйте этот простой рецепт и вы больше не будете покупать ряженку в магазине.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко домашнее — 2 л.;
  • сметана домашняя — 2 ст. л.

Способ приготовления

Молоко вылить в огнеупорную кастрюлю или глиняный горшок и довести до кипения. Затем поставить в духовку, разогретую до 180°C, и томить 2-2,5 часа, пока оно не приобретет кремово-карамельный цвет и приятный сливочный аромат. Это и есть топленое молоко — основа будущей ряженки.

рецепт ряжанки
Молоко в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

После этого достать кастрюлю из духовки и дать молоку остыть до теплого состояния. Оно должно быть не горячим, иначе сметана свернется.

рецепт домашньої ряжанки
Топленое молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

В чуть теплое топленое молоко добавить 2 столовые ложки сметаны, тщательно перемешать до однородности.

як приготувати ряжанку
Топленое молоко и сметана. Фото: smakuiemo.com.ua

Емкость плотно накрыть крышкой или полотенцем, укутать и оставить в теплом месте на 8-12 часов — удобнее всего на ночь. За это время ряженка созреет, приобретет густую кремовую текстуру и нежный вкус.

рецепт смачної домашньої ряжанки
Домашняя ряженка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую ряженку перемешать, перелить в бутылки или баночки и поставить в холодильник. Она получается ароматной, густой и в разы вкуснее магазинной. Домашняя ряженка прекрасно подходит самостоятельно или с блинами, оладьями, варениками или медом.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.

молоко рецепт Украинская кухня сметана ряженка
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации