Домашняя ряженка — рецепт приготовления вкусного и полезного напитка с фото

Рецепт ряженки, вкуснее магазинной — польза для кишечника
Домашняя ряженка — это натуральный кисломолочный напиток, который имеет неповторимый вкус и пользу для пищеварения. Она готовится всего из двух ингредиентов, но результат превосходит все ожидания: густой, нежный и ароматный продукт, прекрасно поддерживающий микрофлору кишечника. Попробуйте этот простой рецепт и вы больше не будете покупать ряженку в магазине.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- молоко домашнее — 2 л.;
- сметана домашняя — 2 ст. л.
Способ приготовления
Молоко вылить в огнеупорную кастрюлю или глиняный горшок и довести до кипения. Затем поставить в духовку, разогретую до 180°C, и томить 2-2,5 часа, пока оно не приобретет кремово-карамельный цвет и приятный сливочный аромат. Это и есть топленое молоко — основа будущей ряженки.
После этого достать кастрюлю из духовки и дать молоку остыть до теплого состояния. Оно должно быть не горячим, иначе сметана свернется.
В чуть теплое топленое молоко добавить 2 столовые ложки сметаны, тщательно перемешать до однородности.
Емкость плотно накрыть крышкой или полотенцем, укутать и оставить в теплом месте на 8-12 часов — удобнее всего на ночь. За это время ряженка созреет, приобретет густую кремовую текстуру и нежный вкус.
Готовую ряженку перемешать, перелить в бутылки или баночки и поставить в холодильник. Она получается ароматной, густой и в разы вкуснее магазинной. Домашняя ряженка прекрасно подходит самостоятельно или с блинами, оладьями, варениками или медом.
Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы
Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.
Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.
Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.
Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.
Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.
Читайте Новини.LIVE!