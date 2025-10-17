Відео
Україна
Рецепт ряжанки, смачніше магазинної — користь для кишківника

Рецепт ряжанки, смачніше магазинної — користь для кишківника

Дата публікації: 17 жовтня 2025 01:04
Оновлено: 01:04
Домашня ряжанка — рецепт приготування смачного та корисного напою з фото
Домашня ряжанка. Фото: smakuiemo.com.ua

Домашня ряжанка — це натуральний кисломолочний напій, який має неповторний смак і користь для травлення. Вона готується лише з двох інгредієнтів, але результат перевершує всі очікування: густий, ніжний і ароматний продукт, що чудово підтримує мікрофлору кишківника. Спробуйте цей простий рецепт і ви більше не купуватимете ряжанку в магазині.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • молоко домашнє — 2 л.;
  • сметана домашня — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Молоко вилити у вогнетривку каструлю або глиняний горщик і довести до кипіння. Потім поставити у духовку, розігріту до 180°C, і томити 2–2,5 години, доки воно не набуде кремово-карамельного кольору та приємного вершкового аромату. Це і є пряжене молоко — основа майбутньої ряжанки.

рецепт ряжанки
Молоко в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

Після цього дістати каструлю з духовки та дати молоку охолонути до теплого стану. Воно має бути не гарячим, інакше сметана згорнеться.

рецепт домашньої ряжанки
Пряжене молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

У трохи тепле пряжене молоко додати 2 столові ложки сметани, ретельно перемішати до однорідності.

як приготувати ряжанку
Пряжене молоко та сметана. Фото: smakuiemo.com.ua

Ємність щільно накрити кришкою або рушником, укутати й залишити в теплому місці на 8–12 годин — найзручніше на ніч. За цей час ряжанка дозріє, набуде густої кремової текстури та ніжного смаку.

рецепт смачної домашньої ряжанки
Домашня ряжанка. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову ряжанку перемішати, перелити у пляшки чи баночки й поставити в холодильник. Вона виходить ароматною, густою і в рази смачнішою за магазинну. Домашня ряжанка чудово смакує самостійно або з млинцями, оладками, варениками чи медом.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
